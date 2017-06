Jubiläum auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe perfekt –

Kürzlich war es so weit: Mit Nicole Stölting aus Oerlinghausen konnte die Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe die 100.000ste Besucherin begrüßen! Die 38-jährige Mutter der Zwillinge Jonah und Hannes war in Begleitung von Oma Marie-Luise Borgsen angereist, um bei schönem Wetter einen ganzen Tag auf dem LGS-Gelände zu verbringen.“Ich liebe schön angelegte Gärten. Ein Natur-Schwimmteich ist mein Traum“, freute sich Nicole Stölting über viele Anregungen, die sie auf der Gartenschau für ihren eigenen Garten mit nach Hause nehmen konnte. Die beiden Zwillinge waren ganz begeistert von den vielen Spielmöglichkeiten im Gelände.Als schöne Erinnerung an den Besuch auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe erhielt die 100.000ste Besucherin den offiziellen LGS-Blumenstrauß und ein Buch mit einer persönlichen Widmung von Bürgermeister Andreas Bee. Auch die beiden Kinder konnten sich freuen: Zwei Plüschfiguren des LGS-Maskottchens Lippolino bekommen sicher einen Ehrenplatz in ihrem Kinderzimmer.