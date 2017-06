Die Goldenen 20er – 15. – 18. Juni 2017, Schloss Bückeburg –

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe lädt herzlich ein zur 18. Landpartie. Auf dem schönen Schloss Bückeburg erwartet die Besucher eine „Zeitreise in die Goldenen 20er Jahre“. Was für eine schöne Zeit: Charleston, Lebensfreude, Jazz und Swing, Glamour, Glitter, Lindy Hop, Aufschwung, kulturelle Blütezeit von Musik, Kunst und Kultur, Lichtspielhäuser, Perlenketten, Federboas und Stirnbänder, Great Gatsby, Hollywood, Coco Chanel, Luxuslimousinen, Charlie Chaplin, Dick & Doof, lange Zigarettenspitzen, Art Deco, u.v.m.

Vier Tage lang schmücken stilvolle Inszenierungen „like the golden Twenties“ das Schloss, den Schlosspark und das übrige Veranstaltungsgelände. In diesem exklusiven Rahmen präsentieren rund 200 ausgewählte Aussteller aus dem In- und Ausland ein erlesenes Assortiment aus den Bereichen Haus und Garten, Mode, Lebensart, Kulinarik, Kunsthandwerk und Floristik. Interessierte genißen das Flair des „Goldenen Sommers“ auf den neuen liebevoll dekorierten „Lieblingsplätzen“ und lassen sich vom thematisch abgestimmten Rahmenprogramm begeistern.

In diesem Jahr sind Dick & Doof zu Besuch, das Wunderhorn-Quartett spielt Musik der 20er Jahre und die Tanzschule Lindyfeld führt den „Charleston“ und den „Lindy Hop“ auf. Zudem können die Vorführungen der Fürstlichen Hofreitschule bewundern werden, die Oldtimer-Einfahrten begleitet und den Bläsern, Chören, der Jazz-Musik oder Fachvorträgen zum Thema Garten gelauscht werden.

Veranstaltungsort:

Schloss Bückeburg

Alexander Perl

Schlossplatz 1, 31675 Bückeburg

Telefon: 05722.955830 | Fax: 05722.909184

Veranstaltungstermin & Öffnungszeiten

Datum: 15. – 18. Juni 2017

Öffnungszeiten: täglich 10 – 19 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene 15 €

2-Tageskarte 21 €

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

Kostenlose Kinderbetreuung auf dem Ausstellungsgelände.

Depotservice und Rahmenprogramm im Eintrittspreis enthalten.