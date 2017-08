Lemgoer Event findet jetzt voraussichtlich am Samstag, Sonntag und Montag statt –

Lemgo. Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse und Prognosen findet das Abteigarten-Fest in Lemgo am Freitagabend, 11.08 nicht statt.

Die Veranstalter gehen davon aus, dass am Samstag wie geplant von 17:00 bis 24:00 Uhr geöffnet wird.

Zusätzlich werden die Gastronomen Ihre Stände am Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr und am Montag von 17:00 bis 22:00 Uhr öffnen.