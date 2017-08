Hier geht die Party richtig los!

7. Abteigartenfest – Freitag & Samstag, 11. u. 12. August, Abteigarten, Lemgo –

Lemgo. Am kommenden Wochenende laden Lemgo Marketing und einige Gastonomen zum 7. Abteigarten fest ein. Ab 17 Uhr kann dann an beiden Tagen in der besonderen Atmosphäre des Abteigartens bei Wein, gutem Essen und Live-Musik entspannt und genossen werden. Schon in den letzten Jahren erfreute sich das Fest nicht nur bei Lemgoern großer Beliebtheit. So dürften sich die 150 Bierzelt-Garnituren am Freitag und Samstag wieder schnell füllen. Für Live-Musik im Hintergrund sorgt die Band „Scheel“ aus Herford jeweils ab 19 Uhr. Die Lautstärke soll hierbei bewusst nicht übertrieben werden um die Gespräche der Besucher nicht zu stören.

Für Speis und Trank sorgen in diesem Jahr neun Gastronomen. Das Team vom Amigelato wird Wein anbieten, das Café Vielfalt dazu passende Käseplatten und die Pulled-Pork-Burger, die schon eine feste Fanbase in Lemgo haben. Gemüse-Pfannen und Bratwurst vom Wildschwein gibt es beim Bergkrug aus Voßheide, während das Stadtpalais seine Flammkuchen servieren wird. Wer lieber Bier und alkoholfreies statt Wein trinkt, der wird beim Stadtlicht fündig. Cocktails und heiße Getränke gibt es am Stand der Vagabundabar. Zusätzlich bekommen die Besucher bei dem Team vom Knöllchen Ofenkartoffeln, Crêpes und Poffertjes. Fischliebhaber sind dagegen beim Forellenhof Lauenberg gut aufgehoben. Lippische Pickert gibt es bei Diekmanns Hof.

Bei diesem regen Angebot sollte wohl wirklich jeder fündig werden. Spielt das Wetter mit, steht einem weiteren gelungenen Abteigartenfest wohl wirklich nichts im Wege! Der Eintritt ist wie gewohnt kostenlos.