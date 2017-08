Asper imponieren mit Kampfgeist

Bad Salzuflen/Werl-Aspe (ruko). Eine letztendlich packende A-Ligapartie lieferten sich zum Saisonauftakt der SV Werl-Aspe und der VfL Lüerdissen am Heerser Bruch. Obwohl die Lüerdisser schon mit 3:0 führten, musste das Team von Tim Steffen und Alex Kirsch noch um den Sieg zittern, denn die Asper gaben sich zu keinem Zeitpunkt der Partie auf und kamen nochmal bedrohlich auf 2:3-Tore heran.

„Es war das schwere Spiel, das wir erwartet haben, auch wenn wir zunächst schon wie der sichere Sieger aussahen“, so Lüerdissens Sportlicher Leiter Willi Wollbrink, dessen Team zunächst auf einen sichtlich nervösen Gastgeber traf, dem gerade in Hälfte eins viele individuelle Fehler unterliefen. Lüerdissen kontrollierte die Partie und kam nach einer guten Chance von Bailis (15.) eine Minute später durch Patrick Cöhring zur nicht unverdienten Führung. Nach Vorlage von Tim Krüger legte Christopher Bailis in der 34. Minute nach. Aspe in Hälfte eins eigentlich nur bei Distanzschüssen auffällig.

„Nach Eigentor aufgewacht!“

Als gleich nach dem Wechsel, nach Flanke von Tim Steffen, Aspes Niklas Hanewacker das Leder unglücklich in den eigenen Kasten beförderte, schien der Fisch für dieses Spiel geputzt, doch weit gefehlt. „Nach dem Eigentor sind wir endgültig aufgewacht“, stellte nicht nur Aspes Teammanager Carsten Voelzke fest. Die Asper zeigten nun ein ganz anderes Gesicht, imponierten mit gefälligem Kombinationsspiel und kamen in der 49. Minuten nach einem Eckball zum 1:3. Tim Meier der Torschütze. Aspe spielte weiter druckvoll auf und in der 63. Minute gelang Andre Marcel Plail aus leicht abseitsverdächtiger Position der Anschlusstreffer. „Da wurde es nochmal eng für uns und wir mussten etwas zittern, doch am Ende haben wir Gottlob nicht mehr allzu viel zugelassen. Kompliment an das Asper Team, das nie aufgesteckt hat“, zeigt sich Wollbrink vom Kampfgeist der Meier-Schützlinge beeindruckt. „Das Spiel hat echt Spaß gemacht und der VfL hat diese Partie sicherlich nicht ganz unverdient gewonnen. Unsere jungen Bengels haben aus diesem Spiel dennoch viel Positives mitnehmen können“, war Voelzke trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftaktspiel seines Klubs.

Berichte über die weiteren Spiele des 1. Spieltags in der Lemgoer Fußball-Kreisliga A und die Vorschau auf den kommenden Spieltag in der aktuellen Ausgabe der Lippischen Wochenschau. Jeden Donnerstag im Zeitschriftenhandel, Kiosk und vielen Tankstellen erhältlich.