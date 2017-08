Aufsteiger als Derbysieger

Leopoldshöhe/Asemissen. Nach der Sommerpause begann am Sonntag die neue Saison in der Bezirksliga Staffel 2. Der TSV Oerlinghausen musste zum Auftaktspiel beim Lokalrivalen TuS Asemissen antreten. Die sommerlichen Temperaturen und die zahlreich erschienen Zuschauer boten eine tolle Kulisse, um die neue Saison zu einzuläuten. Von Beginn an war klar zu erkennen, dass sich Asemissen beim ersten Heimspiel gut verkaufen wollte, war es doch das erste Bezirksliga–Spiel des TuS seit 10 Jahren. Das gelang, der TuS gwann mit 4:1-Toren.

Bereits nach 10 Minuten klingelte es das erste mal im Tor der Gäste. Nach einem Freistoß der Gastgeber fälschte Tugay Yilmaz den Ball unglücklich ab und TSV–Keeper Christopher Niehaus blieb Chancenlos. Nur 10 Minuten später bescherte ein weiterer Freistoß dem TuS das 2:0. Alichan Dadaev lupfte den Ball souverän über die Mauer der Oerlinghausener und verwandelte den Freistoß direkt. Nur eine Minute vor der Pause kam es dann zu einem umstrittenen Strafstoß für den TuS Asemissen welchen Johannes Driediger abgebrüht zum 3:0–Pausenstand verwandelte.



Nach der Pause spielte dann zunächst der TSV Oerlinghausen und erarbeitete sich immer wieder Möglichkeiten und schaffte es etwas mehr Druck aufzubauen als noch in der ersten Halbzeit. Die Ambitionen wurden aber nicht von Erfolg gekrönt. In der 81. Minute konnten die Gastgeber nach einer guten Einzelleistung von Hatim Batrii sogar noch auf 4:0 erhöhen. Der Ehrentreffer blieb dem TSV aber dennoch nicht verwehrt. In der 87. Minute konnte Tugay Yilmaz mit einem schönen Freistoßtor noch auf 1:4 für die Gäste verkürzen.

Über drei Punkte und den Auftaktsieg konnte sich aber nur Asemissen und TuS Co-Trainer Jens Böttcher freuen. Der TSV Oerlinghausen und Trainer Thorsten Neubauer behält aber auch nach der klaren Niederlage einen gewohnt kühlen Kopf. „Im Großen und Ganzen müssen wir noch einiges tun und viel arbeiten. Die jungen Spieler merken jetzt auch das im Seniorenbereich anders Fußball gespielt wird. Hier gilt es dran zu arbeiten, aber nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit der Suche nach Lösungen“, kommentierte Thorsten Neubauer die Partie und die Leistung seines Teams. „Wir haben ein junges Team und Oerlinghausen ist auch gerade im Umbruch. Wir haben Oerlinghausen vorher unter die Lupe genommen und geschaut was sie für eine Spielweise haben und haben uns darauf eingestellt. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Für unser erstes Spiel in der Bezirksklasse seit 10 Jahren war das wirklich ordentlich“, lobte Jens Böttcher seine Mannschaft und hob die besondere Bedeutung der Partie für den Verein hervor.

Der nächste Spieltag:

E rneutes Derby für Asemissen



Am Sonntag muss der TSV Oerlinghausen zuhause gegen den TuS Dornberg antreten. Die Dornberger haben bereits in der letzten Saison gezeigt, dass sie Fußball spielen können und die Saison auf dem 4. Platz beendet. Im Auftaktspiel konnten die Dornberger einen souveränen 7:2–Sieg über Augustdorf erzielen und werden als klarer Favorit in die Partie in Oerlinghausen gehen.

Nicht viel anders ergeht es dem TuS Asemissen die nun beim TBV Lemgo ran müssen. Die mit viel Verstärkung in die Saison gegangenen Lemgoer mussten aber schon eine 0:4-Schlappe am ersten Spieltag in Wellensiek hinnehmen. „Wir freuen uns auf das Spiel in Lemgo. Wir haben dort eigentlich nichts zu verlieren aber wir wollen manche Vereine zumindest etwas ärgern“, gibt sich Jens Bötcher realistisch in Hinblick auf den nächsten Spieltag.

Der insider-Tipp: Der TSV Oerlinghausen hat einen Schlag zum Auftakt bekommen und nach Dornberg fährt das Team von Trainer Thorsten Neubauer als Underdog. So früh in der Saison ist aber natürlich noch alles möglich. Es ist auch nicht nur einmal vorgekommen das ein Favorit seine Gegner unterschätzt hat. Darauf wird sich der TSV aber sicher nicht alleine verlassen. Die Oerlinghausener haben sich auch in der letzten Saison durch durchdachtes Handeln den Klassenerhalt gesichert und dem sollte auch in der neuen Saison nichts im Wege stehen.



Auch die Asemisser haben einen starken und gefürchteten Gegner vor sich. Die Lemgoer werden dem Aufsteiger sicherlich nichts schenken und nach der Auftaktniederlage umso mehr beweisen wollen, dass sie der Favoritenrolle gerecht werden können. Überraschungen sind aber auch hier sicher nicht ausgeschlossen.