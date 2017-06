Barntrup: Dettmar übernimmt

Bartrup (ruko). Der RSV Barntrup ist auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden. Jörg Dettmar, zur Zeit noch in Diensten beim B-Ligisten TuS Almena, wird die „Roten Teufel“ übernehmen. Der 55-Jährige Dettmar hat unter anderem jahrzehntelange Erfahrung als DFB-Stützpunkttrainer. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir Jörg Dettmar als Trainer verpflichten konnten. Wir denken, dass er der richtige Mann für uns ist“, so Barntrups Sportlicher Leiter Oliver Sölter, der selbst einst unter Dettmar als Jugendlicher in der Kreisauswahl kickte.