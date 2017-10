Bavenhausen siegt!

Abschlussveranstaltung „Unser Dorf hat Zukunft“ – Windmühlendorf erster auf dem Siegertreppchen –

Lippe. Eineinhalb Wochen reiste die Bewertungskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ quer durch Lippe, mit dem Ziel, das Dorf mit den interessantesten Zukunftsvisionen im Kreis zu finden. Viele Eindrücke und 20 Dörfer später stand ein Sieger fest: Bavenhausen im Kalletal.

Auf der Abschlussveranstaltung zeichnete Landrat Dr. Axel Lehmann jetzt das Gewinnerdorf aus. Daneben verteilte er Urkunden an alle teilnehmenden Dörfer und ehrte damit deren Anstrengungen, die dörfliche Strukturen zu erhalten und weiterzuentwickeln, Perspektiven zu schenken und das Gemeinschaftsleben zu stärken: „In seiner 50-jährigen Geschichte ist „Unser Dorf hat Zukunft“ von einem Schönheitswettbewerb für Dörfer zu einem Instrument der innovativen und nachhaltigen Dorfentwicklung geworden.“

Der Wettbewerb soll für die Teilnehmer ein Anreiz sein, die Zukunft ihrer Dörfer selbstverantwortlich mitzugestalten, denn gerade der ländliche Raum steht durch den Demographie- und Strukturwandel vor großen Herausforderungen. „Wir müssen und wollen uns den Aufgaben stellen! Unser Ziel ist es, mit dem Zukunftskonzept Lippe 2025 Angebote umzusetzen, die das Leben auf dem Land attraktiver machen. Neben Maßnahmen, die wir als Kreis aktiv beeinflussen können, sind wir aber auch auf den Einsatz der Menschen vor Ort angewiesen“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann. Wie unterschiedlich dieser Einsatz aussehen kann, haben in diesem Jahr viele Einzelinitiativen bewiesen. Vom Dorfladen, über die Erzeugung und Vermarktung lokaler Produkte, bis hin zur überörtlichen Zusammenarbeit – mehr als 20 Sonderpreise konnten die jeweiligen Stifter zusätzlich übergeben. Besonders punkten konnte dabei das Kalletal: Neben den ersten beiden Plätzen im Gesamtwettbewerb gingen viele Sonderpreise in die Gemeinde. „Die Kalletaler sind sich ihrer Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Ihr Einsatz hat einen unheimlichen Mehrwert für die Dorfgemeinschaften und das Leben vor Ort“, freut sich Bürgermeister Mario Hecker über das Engagement.

Auf der Grundlage von einheitlichen Bewertungsrichtlinien, die die regionale, soziale und wirtschaftliche Situation der jeweiligen Orte berücksichtigen, beurteilte die Kommission mittlerweile zum 37. Mal die teilnehmenden Dörfer. „In diesem Jahr sind uns besonders die Gemeinschaftsleistungen und der Zusammenhalt aufgefallen. Die Vertreter der Städte und Gemeinden sowie der jeweiligen Dörfer haben gemeinsam Konzepte entwickelt, die nachhaltig und zweckmäßig zugleich sind“, lobt Thomas Cleve, Vorsitzender der Kreisbewertungskommission. Die bewerteten Kategorien spiegeln Themen wieder, die auch kommende Generationen beschäftigen werden. „Der ländliche Raum bietet Sicherheit, familiäre Strukturen und Lebensqualität zu vergleichsweise geringen Preisen – alles Vorteile, die es wert sind, erhalten und gestärkt zu werden. Hier setzt der Wettbewerb genau an den richtigen Stellschrauben an“, ergänzt Dr. Ute Röder, Fachgebietsleiterin Umwelt und Energie.

Bavenhausen und Lüdenhausen konnten beim aktuellen Wettbewerb die Potenziale ihrer Orte am besten hervorheben und präsentieren. Mit dem ersten und zweiten Platz vertreten sie den Kreis beim Landeswettbewerb 2018 und können auch überregional zeigen, was Lippe zu bieten hat.