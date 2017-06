Bega: Preußen Münster zu Gast

Dörentrup/Bega. Die Fußballabteilung des TuS Bega 09 freut sich im 22. Spiel der Serie „Bundesliga in Bega“ mit dem SC Preußen Münster 06 ein Gründungsmitglied der 1. Fußball-Bundesliga präsentieren zu können.

Preußen Münster tritt am Freitag, den 30. Juni um 18.30 Uhr, im Begaraner Waldstadion gegen eine Begatal-Auswahl an. Der TuS Bega 09 freut sich, mit dem SC Preußen eine renommierte Mannschaft verpflichtet zu haben, die zur Zeit in der 3. Liga antritt, deren zukünftige Ziele aber sicherlich höher liegen dürften, wie die Besetzung verantwortlicher Posten wie Trainer (Benno Möhlmann), Co-Trainer (Sven Kmetsch), Malte Metzelder (sportlicher Leiter) und Christoph Metzelder (Mitglied des Aufsichtsrates) zeigt.

Trainer Benno Möhlmann war selbst als Spieler für die Münsteraner aktiv (1972 – 1978) und gastierte bereits 2002 mit Arminia Bielefeld im Waldstadion in Bega (siehe anhängendes Bild aus dem Archiv des TuS Bega).

Die Stadion-Zeitung wird in gewohnter Form erscheinen.

Kartenvorverkauf über: die Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung, Reisebüro Werner (Barntrup) und Bäckerei Dierig (Bega).

Die Eintrittspreise. Vorverkauf: Kinder bis 14 J. frei – Jugendliche: 5 € – Erwachsene: 7 €. Abendkasse: Kinder bis 14 J. frei – Jugendliche: 7 € – Erwachsene: 9 €.