Konzert anlässlich der Herbsttagung der Historischen Kommission – Freitag, 27. Okt., 19:30 Uhr, St. Marien, Lemgo –

Lemgo. Unter dem Titel „Bekenntnis, Trost und Gotteslob: Lieder der Reformationszeit aus Westfalen“ erklingt in der Kirche St. Marien am Freitag, 27. Oktober 2017 um 19:30 Uhr im Rahmen der Herbsttagung der Historischen Kommission für Westfalen ein besonderes Konzert.

Die MarienKantorei Lemgo wird unter Leitung von Kantor Volker Jänig niederdeutsche Lieddichtungen von Anna Querheim in Vertonungen von H. L. Haßler, J. Walter u. a. singen. Dazu wird an der Orgel Tomasz Adam Nowak improvisieren.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei!