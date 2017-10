Bestseller-Autorin, Abenteurerin und Extrem-Sportlerin Janice Jakait am 10. November zu Gast in Kalletal –

Lemgo. Die Gemeinde Kalletal freut sich sehr, die Bestseller-Autorin, Extrem-Sportlerin, Umweltaktivistin und Abenteurerin Janice Jakait als Referentin begrüßen zu dürfen. Am Freitag, 10. November 2017 um 19 Uhr wird Sie im Pädagogischen Zentrum der Grundschule Hohenhausen in einem Bildvortrag von Ihrer Überquerung des Atlantiks berichten.

Als erste Deutsche ruderte Sie alleine, ohne Beiboot, und nur mit Muskelkraft von Portugal aus über den Atlantik. Nach drei Monaten, 6.500 Kilometern und ca. 1 Million Ruderschlägen später kam sie an der Westküste von Barbados an. Dies war nicht nur eine sportliche Ausnahmeleistung, sondern auch eine Reise zu sich selbst, beschreibt Janice Jakait diese Zeit. Gleichzeitig machte sie mit dieser Aktion unter dem Motto „Row for silence“ auf die dramatischen Auswirkungen des Unterwasserlärms für die Meeresbewohner aufmerksam. Das Abenteuer hat Janice Jakait in dem Buch „Tosende Stille“ festgehalten, welches zum Spiegel Besteller wurde.

Ihre Erlebnisse und Begegnungen mit riesigen Containerschiffen, haushohen Wellen und sanftmütigen Walen teilt Janice an diesem Abend in lebendigen Erzählungen, Fotos und Videosequenzen mit Ihrem Publikum. Mit einem Büchertisch an diesem Abend dabei ist die Buchhandlung Pegasus aus Lemgo. Zudem gibt es einen Getränkeausschank vor Veranstaltungsbeginn.