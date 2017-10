„Blue Night“

Lemgoer Lions laden am 11. November zum Benefizball in die Lemgoer Lipperlandhalle ein –

Lemgo. Traditionell laden die Lions zu Ihrem jährlichen Benefizball im November in die Lipperlandhalle in Lemgo ein. So auch in diesem Jahr. Allerdings gibt es gegenüber den vergangenen Jahren einige Veränderungen, wie kürzlich im Rahmen einer Presserunde zu erfahren war. So soll das Foyer der Lipperlandhalle künftig für den Empfang zur Verfügung stehen, Sitzordnung, Tanzfläche und Theke werden neu angeordnet und auch die musikalische Begleitung des Abends wird sich verändern. Vieles steht unter dem Motto, die jungen Erwachsenen noch mehr für die Sache zu gewinnen und ein Event für eine breite Öffentlichkeit zu schaffen. Wer gern in festlicher Kleidung das Tanzbein schwingt der ist herzlich eingeladen.

Der Spendenerlös des Abends soll je zur Hälfte dem Verein „Kinder in Not Lippe e.V.“ und dem „Freundeskreis Nepal“ zu Gute kommen. Jürgen Wattenberg, der schon seit 25 Jahren die Transporte nach Kaunas organisiert und auch Dirk Schöning, der Mitglied des Freundeskreises von Tischlern ist, die Holzhäuser für Nepal fertigen, zeigten sich erfreut darüber, dass Ihre Organisationen in diesem Jahr bedacht werden. Beide berichteten über die Projekte und werden auch am Ballabend über Ihre Arbeit berichten.

Prof. Dr. Stephan Winckler, der amtierende Lions-Präsident, zeigte sich zuversichtlich, dass der Benefizball auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird und der Lions Club die Arbeit der Organisationen mit einer stattlichen Spende wird unterstützen können. Er lädt alle Lemgoer und Nichtlemgoer herzlich ein, am 11.11.2017 einen unvergesslichen Ballabend mit Freunden zu feiern. Beginn ist ab 19:00 Uhr.“