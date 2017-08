Lemgo/Lieme. In diesem Jahr wird es kein Liemer Dorffest geben. Auf Nachfrage bei dem Kultur- und Sportring wurde bestätigt, dass die Liemer 2017 auf ihr Fest verzichten müssen. Nächstes Jahr steht das 50-jährige Jubiläum an, dann soll groß aufgefahren werden. So wird die Pause in diesem Jahr gleich erträglicher.