Engagiert für die Umwelt

Kreis Lippe begrüßt neue Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr –

Lippe. Das Freiwillige Ökologische Jahr erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe konnte auch in diesem Jahr alle vier angebotenen Stellen besetzen. Die sogenannten FÖJler sind ab sofort für den Bereich Landschaftspflege in Lippe unterwegs und kümmern sich um die kreiseigenen Flächen. „Wir sind froh, unsere kleine FÖJ-Gruppe zu haben“, erklärt Jens Omilian, zuständig für Landschaft und Naturhaushalt im Kreis Lippe. „So können wir Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zeitnah umsetzen und bieten gleichzeitig für die jungen Leute noch eine interessante Orientierung“.

Im Freiwilligen Ökologischen Jahr ist noch echte Handarbeit gefragt. Unter Anleitung einer Fachkraft müssen Wiesen und Weiden gemäht, Zäune ab- und aufgebaut sowie Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Im Winter werden Hecken und Bäume gepflegt und leichte Forstarbeiten durchgeführt. Daneben bekommen die Teilnehmer Grundkenntnisse im Natur- und Umweltschutz sowie Garten- und Landschaftsbau vermittelt und können den Kettensägeschein erwerben.

Die bunte Gestaltung des Freiwilligen Ökologischen Jahres bietet eine willkommene Abwechslung zum bisherigen Schulalltag. „Ich kann draußen in der Natur etwas Sinnvolles tun und noch zusätzlich Einblick in ein interessantes Berufsfeld bekommen“, begründet Svenja Welle ihre Entscheidung. Obwohl die Motivationen für den freiwilligen Einsatz unterschiedlich sind, teilen alle das Interesse an Natur- und Umweltthemen. „Der eine oder andere hat auf Grundlage seiner Erfahrungen im Freiwilligen Ökologischen Jahr auch schon einen ‚grünen‘ Beruf gewählt oder ein entsprechendes Studium begonnen“, freut sich Jens Omilian.

Das Freiwillige Ökologische Jahr wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe angeboten und kann in unterschiedlichen Einrichtungen absolviert werden. Es beginnt jeweils zum 01.08. und dauert bis zu einem Jahr. Bereits seit 1996 bietet der Kreis Lippe hierzu die Möglichkeit. .