Schröder auf dem Podium

Lemgoer Feuerwehrmann holt Silber im polnischen Stettin –

Lemgo/Stettin. Am 11. und 12. August fand in Stettin / Polen die 7. Firefighter Combat Challenge Szczecin statt. Mit am Start der Lemgoer Feuerwehrmann Andreas Schröder mit seinem Team „Haix Wild 50’s“. Angetreten waren Feuerwehrleute aus 8 Nationen um in 244 Einzel-, 118 Tandem- und 41 Staffelstarts einen der begehrten Podiumsplätze zu erkämpfen. Und Schröder kämpfte sich vor in seiner Altersklasse. Mit einer Zeit von 02:03:22 min musste er sich lediglich seinem Teamkameraden Dietmar Kirsch geschlagen geben und lag abschließend auf dem Silberrang. Bronze ging an Gerd Müller, ebenfalls aus Schröder’s Team.

Wurden am Freitag die Einzelläufe gestartet ging es am Samstag in die Staffel- und Tandemwertungen. Und da es in der Staffel keine Alterswertungen gab sah sich Schröder mit seinem Team einer gewaltigen Aufgabe gestellt. Brachten die vier doch 204 Lebensjahre mit an den Start gegen eine wesentlich jüngere Konkurrenz. Doch ihre gelaufene Zeit von 01:32:68 min reichte um unter die schnellsten 16 zu kommen und im 1/8 Finale zu starten. Dort mussten sie sich aber dem späteren ersten „Team Warszawa“ klar geschlagen geben, liefen sie doch mit einer 1:12:21 min im späteren Finallauf auch dem Zweitplatzierten klar davon. In der Tandemwertung lief das Team Schröder / Müller ebenfalls bei den „jüngeren“ mit, konnten sich dort aber mit ihrer Zeit von 1:38:63 min den 4. Platz sichern. So ließen die Feuerwehrsportler das Wochenende am Samstagabend vor der gewaltigen Kulisse der Hakenterrasse am Ufer der Oder ausklingen. Gab es hier doch eine ganz andere Meisterschaft zu bestaunen – die Pyromagic 2017, bei der die besten Pyrotechniker aus der ganzen Welt zum Wettstreit antraten.