Frischkur fürs Kornhaus

Förderprogramm bewilligt 44.250 € für Maßnahmen am Lippischen Landesmuseum –

Detmold. Das Kornhaus des Lippischen Landesmuseums ist in die Jahre gekommen: An dem Gebäude, das 1958 von Schieder an seinen heutigen Standort transloziert wurde, müssen Fassade und Fenster denkmalpflegerisch instandgesetzt werden. Cajus Caesar (MdB) hat sich für Fördergelder aus dem Denkmalschutz- Sonderprogramm VI des Bundes stark gemacht – mit Erfolg. „Wir freuen uns sehr, dass dank des Einsatzes unseres lippischen Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar aus dem Förderprogramm 44.250 € bewilligt wurden. Damit kann unsere Immobilienabteilung das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 88.500 € nun planerisch angehen und umsetzen“, sagte Verbandsvorsteherin Anke Peithmann. „Denkmalgeschützte, sehr alte Immobilien wie das Kornhaus des Lippischen Landesmuseums stellen Besitzer wie den Landesverband Lippe heute mehr denn je vor sehr große Herausforderungen. Die finanziellen Belastungen sind immens. Ohne diese Förderung wäre die Sanierung nicht leistbar.“

Dem heimischen Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar war es wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass das Denkmalschutzsonderprogramm ein Vielfaches an Antragstellern beinhaltet als tatsächlich Geld ausgeschüttet werden kann und deshalb es ein großer Erfolg für die lippischen Einrichtungen ist, dass diese Mittel akquiriert werden konnten. Als Mitglied des Haushaltsausschusses wies Caesar darauf hin, dass es wichtig sei, auch am Kornhaus des Lippischen Landesmuseums, dem größten und ältesten Regionalmuseum in Ostwestfalen-Lippe, notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Es war vor Ort zu erkennen, dass geschädigte Holzbalken saniert und Zierschnitzereien ebenfalls gereinigt und instandgesetzt werden müssten. Caesar: „Der Zahn der Zeit hat hier genagt.“ Es sei wichtig, Risse zu beseitigen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.