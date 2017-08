Aktionstage der Brandenburgischen Partnerstadt Templin am 19. und 20. August im Waldpark in Lippspringe –

Bad Lippspringe. Einen besonderen Themengarten hat die Brandenburgische Partnerstadt Templin auf der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe realisiert. In einem eigenen Ausstellungsbeitrag im Waldpark greift die Stadt im „Garten der Dichterin“ die plattdeutsche Mundart auf. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, präsentiert Templin an zwei Aktionstagen ein vielfältiges Programm.

Herzstück des Gartens ist eine Skulptur der Heimatdichterin Erna Taege-Röhnisch, die der Templiner Künstler Werner Kothe von der Glashütte Annenwalde erstellt hat. Die Plastik ist in Form einer Stele gestaltet und mit dem Porträt der Dichterin versehen. Sie ist eingebettet in eine naturnahe Installation aus aufgestapeltem Holz, die den Besucher zum Verweilen und Schlendern einlädt. „Der Themengarten von Templin ist ein echter Hingucker und eine große Bereicherung für unser Gelände“, freut sich Bürgermeister Andreas Bee.

Zur Vorbereitung der Aktionstage reiste jetzt der Templiner Bürgermeister Detlef Tabbert mit einer Abordnung nach Bad Lippspringe, um sich vor Ort ein Bild zu machen und das umfangreiche Programm rund um die Waldbühne Adlerwiese zu planen. Die Besucher können sich auf Darbietungen freuen, die die Partnerstadt repräsentieren und vorstellen.