Gegner in Schlagweite wartet

Bremen/Habenhausen (ruko). Nach fünf Niederlagen in Folge konnten die Lemgo Youngsters jetzt einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchen, waren mit 36:24-Toren beim Tabellenletzten ATSV Habenhausen erfolgreich.

„Nach den vergangenen schweren drei Spielen gegen die Spitzenteams in der Liga tat dieser Sieg natürlich richtig gut. Wir haben uns sehr darüber gefreut“, schnauft Youngster-Coach Matthias Struck tief durch. Strucks Team fand von Beginn an gut ins Spiel. Gestützt auf eine hervorragende Leistung von Keeper Marc van den Beucken, der gleich 18 Bälle hielt, dabei auch ein Tor erzielte, arbeitete die Lemgoer Deckung hervorragend, so dass viele Bälle gewonnen werden konnten. Folglich kamen die Gäste zu leichten Toren und zogen auf 10:5 davon. Mitte der ersten Hälfte konnte der ATSV auf zwei Treffer verkürzen. Die Lemgoer zeigten sich davon aber unbeeindruckt, legten ein Brikett nach und führten zur Pause mit 17:11-Toren.

Auch im zweiten Spielabschnitt gab der Gast klar den Ton an und fuhr am Ende einen nie gefährdeten 36:24-Sieg ein.

Fragezeichen hinter dem Einsatz von Zerbe

Am kommenden Samstag dürfte erneut ein Gegner in Schlagweite auf die Hansestädter warten, die um 19 Uhr in der Halle der Gesamtschule auf den TuS Volmetal treffen, der zurzeit einen Abstiegsrang einnimmt. Davon will sich Matthias Struck aber nicht täuschen lassen: „Dieses Spiel wird um einiges schwerer als das gegen Habenhausen, denn Volmetal ist bei weitem nicht so einzuschätzen, wie es deren derzeitiger Tabellenplatz erscheinen lässt. Wir müssen, wenn wir in diesem Match erfolgreich sein wollen, 60 Minuten lang eine konzentrierte Leistung abrufen. Ein Sieg sollte aber her, denn Volmetal gehört sicherlich zu den Gegner gegen die wir punkten müssen“, so Struck, der hofft, dass er mit seinem kompletten Team gegen den Tabellenvierzehnten antreten kann. Allerdings steht ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Lukas Zerbe, der im Spiel gegen Habenhausen mit seinem Gegenspieler zusammen gerasselt war und sich dabei eine Einblutung im Wadenbereich zugezogen hat.

HL II: van den Beucken (1), Benjamin; Anzer (1), Pritschert (1), Brüggemeier (6/3), David (5), Zerbe(4/1), Engelhardt(4), Ebner (9), Harnacke (2), Jebram (1), Lemke (2), Geis.