Gold für Lina Hajesch

Einbeck. Ende Mai durften die Rollkunstläufer der Leistungsgruppe des TBV Jahn Alverdissen am Pflichtwettbwerb des NRIV teilnehmen. So machten sich die Sportler Cora Bögeholz,Frauke Baldig, Lea Hilker, Alina Lehmeyer, Lina Hajesch und Nelly Reese mit ihrer Trainerin Isabella Barbarito auf den Weg nach Einbeck.

Hier trafen sich die besten Pflichtläufer aus Niedersachsen. Nach dem Training am morgen durften als erste Nelly und Lina auf die Fläche. Lina Hajesch das zweite Jahr in der Gruppe Schüler D dominierte von Anfang an das Feld durch ihr exaktes Laufen. Nelly Reese Neueinsteiger zeigte für ihr Alter eine starke Leistung und lässt da sie noch ein Jahr in der Gruppe verbleiben darf für die nächste Saison hoffen. Zum Schluss durfte Lina sich über die Goldmedaille freuen und Nelly über einen tollen 4. Platz. Alina Lehmeyer ( Schüler C ) konnte sich nach einem etwas schwachen ersten Bogen noch einmal motivieren und konnte dann in den zwei anderen Pflichtelementen wieder an die Konkurrenz heranarbeiten und belegte am Ende Platz 3.

Bei den Schüler B traten Frauke Baldig und Lea Hilker an. Frauke zeigte wieder einmal das sie eine fantastische Pflichtläuferin ist. Nach den ersten beiden Bögen schien sie schon uneinholbar für die Konkurrenz, so groß war ihr Punktevorsprung.Aber dann zeigte sie beim Vorlaufen der Schlinge Nerven und setzte den Fuß auf. Eine Medaille schien nun in weiter Ferne. Aber Frauke wäre nicht Frauke beim letzten Element zeigte sie noch einmal ihre Klasse und konnte sich im Endresultat die Silbermedaille sichern.Lea Hilker der jüngere Jahrgang in dieser Gruppe belegte mit konstant gelaufenen Bögen einen tollen 5. Platz.

In der Klasse Schüler A trat Cora Bögeholz an. Nachdem Cora einen sehr schönen ersten Bogen gelaufen hatte und nach dem ersten Pflichtelement noch auf Platz zwei lag, konnte sie diese Position aber in den anderen Elementen nicht halten und belegte am Ende einen 4. Platz. Trotz dieser Hoch und Tiefs dieses Wettbewerbs war Trainerin Isabella mit ihren Sportlern hoch zufrieden. An den Schwachstellen kann nun gearbeitet werden um für die Höhepunkte die Landes- und Deutsche Meisterschaft gerüstet zu sein.