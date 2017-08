Bielefeld/Wellensiek. Heißa, Heißa, dieser Saisonauftakt dürfte sicherlich ganz und gar nicht nach dem Geschmack für den TBV Lemgo sein. Nicht nur das das Stammteam, das um den Titel mitspielen will, mit 0:4 beim Meisterschaftsmitkonkurrenten VfR Wellensiek mit 0:4 verlor, auch die von vielen Seiten hochgelobte Lemgoer Reserve kehrt mit dem gleichen Negativergebnis vom TuS Sonneborn heim.

Trost von Stepi

„Ganz klar, da gibt es für uns auch nichts zu beschönigen, der Saisonauftakt ist gründlich in die Hose gegangen und natürlich ist uns klar, dass wir dafür von vielen Seiten nicht gerade die nettesten Reaktionen ernten werden“, so TBV Lemgos 1. Vorsitzender und Coach Ediz Robin Türkmen, der sich für die klare Niederlage in Wellensiek auch gleich an die eigene Nase fasst: „Ich denke, es war ein Fehler, dass Training in der letzten Woche herunterzufahren, so hatten die Jungs unter anderem am Freitag frei. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es besser ist, wenn die Mannschaft unter Dampf steht, so wie in den Vorbereitungsspielen der Fall war. Gegen Wellensiek haben wir teilweise im Schneckentempo agiert, keiner unserer Spieler konnte seine Normalform abrufen“. Gerade das Zweikampfverhalten seiner Jungs bemängelte der Lemgoer Trainer: „Wir haben 80 bis 90 Prozente der Zweikämpfe verloren. Zudem war Wellensiek einfach viel besser organisiert als wir, die wollten den Erfolg“, so Türkmen weiter, der weiß, dass er und sein Team jetzt noch mehr unter Druck stehen. „Druck, den haben wir aber schon seit der ersten Minute, als wir unser Projekt, die Agenda 2020 vorgestellt haben. Die aber besagt auch, dass es für uns keine Pflicht ist, schon in dieser Saison aufzusteigen. Dennoch, noch ist nichts verloren. Wellensiek gehört zu den heißen Meisterschaftsanwärtern. Zum einen gibt es da ja auch noch ein Rückspiel, zum anderen stehen für uns noch 29 Spiele in dieser Serie an. Ich hoffe, meine Mannschaft hat aus dieser Niederlage viel gelernt. Sie dürfte nun wissen, dass wir in dieser Liga alles andere als einen klaren Durchmarsch hinlegen werden“. Trost bekam Türkmen von seinem alten Kumpel Stepi Stepanovic, der auch bei der Kaderpräsentation der Lemgoer zu Gast war: „Besser das erste Spiel verlieren, als das letzte, was wichtig sein könnte“, so die Nachricht vom Kulttrainer.

Wellensiek ging schnell durch einen Treffer von Dannehl in Führung (4.). Vor dem 2:0 durch Vracas (41.) hatte Lemgo durch Specht und Hett gute Chancen den Ausgleich zu erzielen.

Im zweiten Spielabschnitt drängte der TBV zunächst auf den Anschlusstreffer, als Kan (66.) dann auf 3:0 erhöhte, ergaben sich die Hansestädter in ihr Schicksal. Bölt (73.) sorgte für den 4:0-Endstand.

Der nächste Spieltag:

TBV unter Zugzwang

Nun steht für die Lemgoer am kommenden Sonntag ein Lipperderby an. Aufsteiger TuS Asemissen ist zu Gast und der empfiehlt sich mit einem deutliche 4:1-Auftakterfolg gegen den TSV Oerlinghausen. Türkmen weiß, dass er und sein Team am Sonntag unter Zugzwang stehen, eine erneute Niederlage wäre für die ambitionierten und hoch aufgerüsteten Lemgoer sicherlich ein Desaster. Türkmen kann in diesem Spiel nicht auf Patrick Günter und Thomas Stirz zurückgreifen, die sich im Urlaub befinden. „Das schwächt natürlich unsere Defensive“, weiß der Lemgoer Trainer, dem zudem, wie mit Rawe, einige angeschlagenen Akteure nicht zur Verfügen stehen. „Wir haben 19 Neuzugänge und bis auf Stracke und Karadan stand schon in Wellensiek ein komplett anderes Team als in der vorherigen Saison auf dem Platz. Jetzt gilt es für uns schnell daraus eine schlagkräftige Einheit zu formen“, weiß Türkmen wo er die Hebel anzusetzen hat.

Der insider-Tipp: Man darf gespannt sein, wie der TBV, der eigentlich schon in diesem zweiten Saisonspiel zum Siegen verdammt ist, mit dem nun auf ihn lastenden Druck fertig werden wird. Eigentlich sollten die Lemgoer, die Spieler in ihren Reihen haben, die ihren Sport in schon weitaus höheren Ligen frönten, damit fertig werden. Von der Qualität der TBV-Mannschaft her müsste eigentlich ein Sieg gegen den TuS herausspringen, doch wie sagte einst schon Sepp Herberger: „Der Ball ist rund…“