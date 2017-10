Freitag, 20. Oktober, 19:30 Uhr, Stadttheater Bad Salzuflen –

Bad Salzuflen. Max Frischs „Homo Faber“ ist einer der wichtigsten und meistgelesenen Romane des 20. Jahrhunderts. Mit dem Schauspiel nach dem Roman in der Inszenierung des „Altonaer Theaters“ wird nun die neue Saison der städtischen „Schauspiel“-Reihe am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadttheater an der Parkstraße in Bad Salzuflen eröffnet. Unter der Regie von Christian Nickel wirken dabei Stephan Benson, Katharina Abt und Gaia Vogel mit. Karten im Vorverkauf zu 16 bis 29 Euro gibt es an der Theaterkasse der Kurverwaltung, Telefon 05222/952-909, und bei der Bürgerberatung im Rathaus. Die gesamte Reihe mit insgesamt sechs Aufführungen ist auch im Abonnement zu 77 bis 139 Euro und damit mit Preisnachlässen um die 20 Prozent gegenüber den Einzeltickets buchbar bei Andrea Klebedßon im Kulturbüro an der Parkstraße 20, Telefon 05222/952-992, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.