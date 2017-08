HSG startet den Vorverkauf

Blomberg. Handball-Bundesligist und Europapokal-Teilnehmer HSG Blomberg-Lippe startet am Mittwoch, den 16. August, mit dem Vorverkauf von Tageskarten. Die HSG-Fans können sich ab diesem Datum dann sowohl Tickets für alle Bundesliga-Heimspiele sichern, als auch mit Eintrittskarten für den Saisonauftakt am 09. September eindecken. Das erste Pflichtspiel der Saison 2017/2018 bestreitet das Fuhr-Team dann gegen den Belgischen Meister HB Sint-Truiden. Der Anwurf in dieser EHC-Cup-Partie erfolgt um 18:00 Uhr.

HSG-Geschäftsführer (Sport & Marketing) Torben Kietsch blickt gespannt auf den Saisonstart: »Die Vorfreude auf die neue Spielzeit steigt mehr und mehr – das spüren wir täglich. Unsere Fans sind „richtig heiß“ auf die neue Spielzeit, die wir gleich mit einem echten Highlight beginnen dürfen: Unsere HSG gegen das belgische Spitzenteam aus Sint-Truiden. Europapokal-Atmosphäre an der Ulmenallee! Wir wünschen uns eine pickepacke-volle Halle und wollen uns mit unseren treuen Anhängern im Rücken im Hinspiel eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen verschaffen.«

Eintrittskarten für die Heimspiele der HSG Blomberg-Lippe sind wie gewohnt in der HSG-Geschäftsstelle erhältlich. Öffnungszeiten: Mittwoch von 9.00 bis 13.00 Uhr und Freitag von 12.00 bis 16.00 Uhr. Zudem können sich die Zuschauer ihre Tickets z.B. auch in allen LZ-Vorverkaufsstellen kaufen – oder online über die HSG-Homepage: www.tickets.hsg-blomberg-lippe.de. Reservierungen sind ferner auch telefonisch unter 05235 / 97653 möglich.

Der Überblick über die Preise:

Haupttribüne:

Sitzplatz 15 € / 10 € ermäßigt

Stehplatz 10 € / 7 € ermäßigt

Neue Tribüne (mit freier Sitzplatzwahl)

Sitzplatz 10 € / 7 € ermäßigt.

Ermäßigungsberechtigt sind weiterhin Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr/Zivildienstleistende und Schwerbehinderte (ab 50%). Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt.



Zufrieden zeigen sich die HSG-Verantwortlichen auch wieder mit dem Dauerkartenvorverkauf. Stefanie Klaunig freut sich: »Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein sehr gutes Niveau erreicht und konnten einmal mehr rund 300 Dauerkarten vertreiben. Bis zum Saisonstart ist es zudem auch noch möglich, sich ein Saison-Abo zu sichern.«