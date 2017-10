IHK Lippe ehrt die besten Absolventen aus der Aus- und Weiterbildung –

Lippe. Lippe ist nicht Hollywood: Aber unsere Azubis sind die Stars von morgen. Mit diesem Spruch der Standortkampagne können sich die geehrten Prüflinge der IHK Lippe schmücken. Fast 40 Absolventen aus der Aus- und Weiterbildung freuten sich über ihre Auszeichnung als Beste ihres Jahrganges.

Ein bunter Strauß der Ausbildungsberufe bot sich den 150 Gästen. Ob Fachinformatiker, Mediengestalter für Bild und Ton oder geprüfte Bilanzbuchhalter: Es waren strahlende Gesichter, in die IHK-Präsident Ernst-Michael Hasse während seiner Ansprache blickte. Er machte deutlich, dass nicht nur reine Fachkompetenz den erzielten Erfolg ausmacht, sondern auch die persönliche Entwicklung während einer Aus- und Weiterbildung. Teamfindung, Durchhaltevermögen und auch Kreativität spielen zunehmend eine größere Rolle in der Beruflichen Bildung.

Dies hob auch Michael Uhlich, Leiter der Schulabteilung von der Bezirksregierung in seinem Grußwort hervor. Ohne das Zusammenspiel aller Akteure wie Unternehmen und die Berufskollegs gibt es keine gemeinsamen Erfolge. Die duale Ausbildung ist nach wie vor ein Erfolgsmodell für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.

Florian Gruse und Jonas Hoppe spiegelten in ihrem Festvortrag ihre Sicht der Ausbildungszeit wider. Als geehrte Bestprüflinge der Firma Sollich gaben sie stellvertretend für alle Geehrten einen Einblick in den Verlauf ihrer Ausbildung.

Nach dem offiziellen Teil genossen alle Gäste anregende Gespräche bei einem Imbiss und Getränken.