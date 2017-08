Jens Spahn kommt!

Mitglied des Präsidium der CDU Deutschlands besucht am Dienstag, 15. August Bad Salzuflen –

Jens Spahn ist Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands und seit 2015 Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesmininster der Finanzen, wo er eng mit Wolfgang Schäuble zusammenarbeitet.

Er ist einer der rhetorisch beschlagenen und streitbaren jungen Politiker der CDU.

Der 37jährige Finanzpolitiker aus dem Kreis Borken macht am Dienstag, dem 15. August von 16.00 bis 17.00 Uhr im Rahmen seiner bundesweiten Wahlkampftour Station in Bad Salzuflen (Ecke Salzhof / Post).

Unter dem Motto „Eine Stunde mit Jens Spahn“ steht der Münsterländer zusammen mit dem lippischen Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar und der lippischen CDU-Kreisvorsitzenden und Wahlkreiskandidatin Kerstin Vieregge allen interessierten Bürgern in der Bad Salzufler Fußgängerzone für Bürgergespräche zur Verfügung.