Jetzt zum Hanselauf anmelden

Lemgo. Der TV Lemgo steht schon in den Startlöchern für den 35. Hanselauf. Am Freitag, 25. August, fällt der Startschuss zum beliebten Lemgoer Stadtlauf. Der traditionelle Volkslauf startet wie in den Vorjahren vom Lippegarten und führt dann über die Wallanlagen. Ziel ist wieder der Lippegarten. Die Möglichkeit der vergünstigten Sammelmeldung über die Lemgoer Schulen wird beibehalten. Der Hanselauf ist zudem der letzte von vier Läufen im AOK-Lippe-Cup.

Die Veranstaltung beginnt mit dem Start des Bambini-Laufes um 17:00 Uhr. Die Teilnahme am Bambini-Lauf ist kostenfrei und eine Voranmeldung ist nicht nötig. Jeder Teilnehmer bekommt seine eigene Urkunde. Der 1,5 km-Schülerlauf startet um 17:15 Uhr für die Jungen und um 17:45 Uhr für die Mädchen. Teilnehmen können hier alle Schüler bis Jahrgang 2001. Der Lauf 3,3km startet, wie im Vorjahr, separat um 18.30 Uhr. Um 19:00 Uhr heißt es dann „Auf die Plätze…..fertig…..los!“ für die Läufer die 6,6 km (2 Wallrunden) oder 10 km (3 Wallrunden) absolvieren.

Anmeldungen sind bis zum 23. August online möglich (Link unter www.tv-lemgo.de ) oder schriftlich im TV-Vereinssportzentrum, Pideritstr. 17a, Tel. 05261/2170820, info@tv-lemgo.de. Dort gibt es auch die aktuelle Ausschreibung.

Nachmeldungen sind bis maximal 30 min. vor Start an der Anmeldung am Engelbert-Kämpfer-Gymnasium (gegenüber Lippegarten) möglich. Das Startgeld beträgt 5,00 € für Erwachsene und 3,00 € für Kinder und Jugendliche (bei Meldung über die Schule nur 2,- €). Die Nachmeldegebühr beträgt 1,- €. Neben Medaillen gibt es Urkunden für die 1.-3. Plätze jeder Altersklasse und Medaillen für die Teilnehmer des Schülerlaufs.

Parkmöglichkeiten stehen auf den Parkpaletten „Wüste“, „Bruchweg“ oder dem Parkplatz „Langenbrücker Tor“ zur Verfügung. Die Umkleiden sind in der EKG-Turnhalle.

Die Organisatoren hoffen natürlich auf gutes Wetter und gutes Gelingen der Veranstaltung!