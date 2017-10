„Kannten dieses Gefühl nicht mehr!“

Barntrup (ruko). „Gewinnen macht einfach doch mehr Spaß. Dieses Gefühl kannten wir schon gar nicht mehr und natürlich ist die Erleichterung jetzt riesengroß“, so ein überglücklicher Oliver Sölter, Sportlicher Leiter und Spieler beim RSV Barntrup, nach dem 4:2-Heimsieg über den VfR Borgentreich.

Dabei begann es zunächst gar nicht gut für die „Roten Teufel“, die erst einem Rückstand hinterher laufen mussten. Die Gäste gingen nicht unverdient durch Simon Berlage mit 1:0 in Führung (29.). Simon Schlingmann, der das RSV-Tor hütete, hatte gegen diesen strammen Schuss keine Chance. Mit dem 1:0 für die Gäste ging es auch die Kabine.

Besser drauf die „Teufel“ in Hälfte zwei. Der RSV spielte druckvoll auf und auch die Pässe kamen nun immer besser an. In der 56. Minute konnte Jogi Lindemeyer den Ausgleich für die Dettmar-Elf markieren. 12 Minuten später trat Lindemeyer zu einem Elfmeter an, den er ohne großes Federlesen sicher versenkte. In der 71. Minute bewies RSV-Coach Jörg Dettmar ein glückliches Händchen, als er den A-Jugendlichen Ole Dobrileit für Tobias Normanmn ins Rennen warf. Der „Frisurenfan“ Dobrileit danke es ihm, als er in der 84. Minute zum viel umjubelten 3:1 einköpfte. Der Fisch für dieses Match schien geputzt, doch der Anschlusstreffer von Seiwert zwei Minuten vor Spielende machte die Sache nochmal spannend. Zwei Minuten später Erlösung auf der RSV-Bank. Erneut drückte Lindemeyer einen Strafstoß über die Linie, der erste Saisonsieg der „Teufel“ war unter Dach und Fach. „Diesen Sieg haben wir uns heute richtig erkämpft uns so konnten wir unserem Coach ein Geschenk machen, der heute Geburtstag hat“, so Sölter, der seinen Posten als Sportlicher Leiter bei der nächsten JHV des Vereins abgeben wird.

Der nächste Spieltag:

Karriereende für Esau

Jetzt stehen gleich zwei Spiele innerhalb von vier Tagen für den RSV an. Am heutigen Donnerstag sind die Dettmar-Jungs beim Tabellendreizehnten FC BW Weser zu Gast. Am Sonntag steht dann das Spiel beim Tabellenvorletzten Suryoye Paderborn an. Zwei Gegner in Schlagweite für den RSV. Die Chancen stehen also nicht schlecht für die Lipper sich weiter aus dem „Abstiegsschlamm“ zu befreien. Allerdings wird Jogi Lindemeyer berufsbedingt am Donnerstag fehlen. Überhaupt nicht mehr an den Ball treten wird Edwin Esau, der sein Karriereende verkündet hat. „Das ist natürlich ein herber Verlust für uns“, bedauert Sölter das Ausscheiden von Esau. Im RSV-Lager hofft man, dass Jonas Meier wieder im Tor stehen kann.

Der insider-Tipp: Die Barntruper wissen, dass zwei enorm wichtige Spiele auf sie warten. Der Sieg gegen Borgentreich sollte ihnen Selbstbewusstsein gegeben haben. Ist dies der Fall könnten sechs Punkte winken.