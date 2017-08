Finale in der Freilichbühne Bellenberg –

Bellenberg. Nach einem ziemlich nassen Wochenende in Bellenberg, nähert sich schon am kommenden Wochenende das Finale von La Cage aux Folles.

Nur noch am Samstag, 19.8. um 20 Uhr und Sonntag, 20.8. um 15 öffnet der „Käfig voller Narren“ seinen Vorhang.

Die Geschichte rund um das La Cage aux Folles, ein von Georges und Albin geführtes Nachtlokal, hat bereits viele Zuschauer berührt und ganz bestimmt auch etwas zum Nachdenken gebracht. Getreu dem Lied „Ich bin was ich bin“, gab es sogar nach einer Vorstellung auf der Bühne einen Heiratsantrag für eine Dame aus dem Publikum.

Mit der Auswahl des diesjährigen Stückes geht es musikalisch zwar etwas ruhiger zu, jedoch ist es gelungen inhaltlich eine klare Botschaft an die Zuschauer zu senden. Das zeitlose und dennoch immer noch aktuelle musikalische Schauspiel darf durchaus etwas zum Nachdenken anregen und sorgt dennoch für beste Unterhaltung und beschwingende Ohrwürmer.

Ab dem 28.9. fliegen dann im Dorf wieder die Besen tief. Die kleine Hexe fliegt vom Blocksberg auf den Bellenberg und lernt das Zaubern.