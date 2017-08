Letzter Test: 35:31-Sieg gegen Hamm

Hamm. Der TBV Lemgo hat das letzte Testspiel der Vorbereitung am Mittwochabend gegen den ASV Hamm-Westfalen mit 35:31 gewonnen. Obwohl man zu Beginn nicht zu hundert Prozent in die Abwehr fan, hatte der TBV das Spiel jederzeit im Griff. Mit einem Fünf-Tore-Vorsprung (19:14) ging man bereits in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang konnte sich Lemgo bis zur 54. Minute auf 34:27 absetzen. „Dass wir am Ende noch zwei, drei Tore kassieren, ist zwar ärgerlich, trotzdem war das ein standesgemäßer Test“, so Florian Kehrmann im Anschluss.

Der TBV-Trainer nutzte die Partie auch, um noch einige Dinge auszuprobieren und verteilte dabei die Belastung. So kamen die Youngsters Jari Lemke und Lukas Zerbe zu größeren Spielanteilen und trugen sich auch beide in die Torschützenliste ein.

„Jetzt sind alle heiß auf das bevorstehende Pokalwochenende“, blickt Kehrmann voraus. Für den TBV Lemgo geht es in der ersten Runde des DHB-Pokals in Hildesheim am Samstag um 15.15 Uhr gegen den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal.

TBV Lemgo: Wyszomirski, Johannesson; Kogut (4), Guardiola (2), Ebner (3), van Olphen, Theuerkauf (1), Hornke (2), Hübscher (3) Suton (4), Zerbe (2), Lemke (1), Bartók (4), Valiullin (1), Klimek (2), Zieker (6).