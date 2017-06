Jeden Tag ein Ei…

Hühnermobil in Retzen –

Lemgo-Bad Salzuflen. Für vier Wochen stand das Hühnermobil von Lippe Qualität unter der großen Kastanie der Kita Retzen. Fünf Hühner waren zu versorgen, die sich dafür mit frisch gelegten Eiern bedankten.

Die Kinder hatten umschichtig Dienst, die Hühner mit Wasser und Futter zu versorgen und die Eier einzusammeln. „Der pädagogische Nutzen liegt darin, dass die Kinder so Verantwortung für ein Lebewesen kennen lernen. Vor allem aber macht es uns allen großen Spaß, die Tiere zu beobachten und hier einen kleinen Hühnerhof auf Zeit zu haben,“ sagt Leiterin Gisela Steinhage.

Bereits zum vierten Mal ist das Hühnermobil in Retzen. Ermöglicht wird diese unmittelbare Naturbegegnung vom engagierten Förderverein „Freundeskreis des Kindergarten Retzen e.V.“ der Kita.

Die Mitglieder füllen die Fördervereinskasse außer mit Mitgliedsbeiträgen und größeren Einzelspenden mit Back- und Grill-Erlösen bei Festen.

Die Vorsitzende des Fördervereins Nina Otholt-Wall hat als Kind selbst die Kita Retzen besucht und erinnert sich gern an ihre Vorschul-Zeit. „Das sind bleibende Erinnerungen, die wir unseren Kindern mit solchen besonderen Aktionen wie dem Hühnermobil schenken,“ ist sich die vierfache Mutter sicher.

Sie erzählt, dass sich im Förderverein auch viele Retzerinnen und Retzer engagieren, deren Kinder schon lange nicht mehr in die Kita gehen.

Vor dem Hühnermobil stehen zwei bunte Tische mit acht kippsicheren Stühlen, auf denen man als Erwachsener ebenso gut sitzt wie die Kleinen. Dieses witterungsbeständige Ensemble gibt es in zweifacher Ausfertigung. Es ist ebenfalls eine Spende des „Freundeskreis des Kindergarten Retzen e.V.“

Gisela Steinhage bedankte sich bei einem Kaffeetrinken nach vier Wochen Hühnermobil in Retzen und Einweihung des Mobiliars für den Außenbereich bei den engagierten Eltern für die Bereicherungen.

Die Kita Retzen gehört zu insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Stiftung Eben-Ezer. Neun davon sind – wie die Kita Retzen- als Familienzentren zertifiziert. 45 Kinder von 1 bis 6 Jahren besuchen die Einrichtung in der Rhienbachstraße im Bad Salzufler Ortsteil Retzen.