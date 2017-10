Luther mit Pailletten

Schüler der Ostschule Lemgo malen über 40 phantasievolle Bilder –

Lemgo. Mal trägt er einen gekräuselten Schnurrbart, mal eine runde Brille. Sein alter Schlapphut ist mit funkelnden Pailletten, kleinen Perlen oder bunten Federn verziert. Der berühmte Reformator Martin Luther hat viele Gesichter – blaue, rote und grüne. Kein Wunder, denn die vierten Klassen der Ostschule Lemgo haben im Kunstunterricht ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Rund 40 Schülerinnen und Schüler sind dem Aufruf des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake gefolgt, und haben das berühmte Luther-Porträt von Lucas Cranach dem Älteren künstlerisch verfremdet. Das Original ist in der aktuellen Sonderausstellung „Mach’s Maul auf – Reformation im Weserraum“ zu bestaunen – die kreativen Abwandlungen sind ab sofort ebenfalls ausgestellt, und zwar in der Kapelle.

„Wir freuen uns sehr, dass unser museumspädagogisches Angebot so gut angenommen wird. Die phantasievollen Bilder sind eine äußerst humorvolle Ergänzung zu unseren einmaligen Exponaten“, betont Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.

Die Kinder haben für ihren ganz persönlichen Luther verschiedene Materialien verwendet: Buntstifte, Wasserfarben oder Wachsmalkreide. Außerdem haben sie ihren Bildern originelle Titel verpasst – so zum Beispiel „Tante Luther“ oder „Doktor Dynamit“. „Wir hatten jede Menge Spaß beim Malen und Basteln“, verrät Bettina Heidrich, Lehrerin an der Ostschule Lemgo.

Weitere Schulen haben bereits ihre Teilnahme an dem Kunstprojekt angekündigt. Wer darüber hinaus mitmachen möchte, kann sich bei der Museumspädagogin Dr. Susanne Hilker melden unter info@museum-schloss-brake.de.