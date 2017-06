Schieder im Ballermann-Fieber

Mia Julia tritt am 17. Juni 2017 am Stausee auf –

Schieder. Ihre Songs „Auf die Liebe“, „Oh Baby“ oder „Mallorca (Da bin ich daheim)“ versetzen nicht nur Ballermannfreunde in Feierlaune: Mia Julia, die Partykönigin von Mallorca und meistgebuchte Sängerin der Insel, singt sich auch hierzulande in die Herzen ihrer Fans. Am 17. Juni 2017 präsentiert sie ihre Show „frech, laut, sexy“ am Stausee in Schieder. Und eins ist ganz sicher: Die blonde Entertainerin bringt jeden Saal zum Beben und beschert unvergessliche Partynächte.

Mit ihrer sympathischen und spritzigen Art hat sich Mia Julia schon längst weit über die Grenzen der Insel hinaus einen Namen gemacht. Sie füllt nicht nur auf Mallorca, sondern auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz jede Location und ist in den Medien ebenfalls fest etabliert: Bei ihrem Auftritt im TV-Format „Promi Big Brother“ oder als Covergirl von Lifestylemagazinen macht sie genau wie auf der Bühne eine super Figur. Und nicht ohne Grund werden Songs wie „Mallorca (Da bin ich daheim)“ schnell zum Ohrwurm: Mia Julia bringt mit ihren Hits frischen Wind in die Ballermannwelt und belebt die Szene neu. Da ist gute Laune vorprogrammiert!