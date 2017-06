Mit 200 Fans nach Hannover

Lemgo. Das letzte Auswärtsspiel der Saison steht am Mittwoch für den TBV Lemgo an. Um 19 Uhr geht es in der Swiss Life Hall gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Mit dabei sein werden über 200 TBV-Anhänger, die das Team von Florian Kehrmann im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen wollen. „Das honoriert die Leistung vom letzten Spieltag und zeigt, dass alle dabei helfen wollen, dass der TBV in der 1. Liga bleibt. Ich hoffe, dass wir diese Unterstützung auch zurückgeben können!“, so Kehrmann

Vor allem in der Rückrunde lief es bei den „Recken“ ziemlich bescheiden. Aus den letzten vier Spielen nahm Hannover lediglich zwei Punkte mit, davor sah es sogar noch düsterer aus. Zwei Unentschieden gegen Stuttgart und Coburg, sowie zwei Ein-Tore-Niederlagen Minden und Leipzig lautet die bittere Bilanz. Mit 24 Pluspunkten rangiert die Mannschaft um Trainer Jens Bürkle aktuell auf Platz elf und somit weit hinter den Erwartungen. Mit Kai Häfner, Fabian Böhm und Morten Olsen hat Hannover trotzdem einen bärenstarken Rückraum, alle Drei warfen schon jeweils über hundert Tore.

„Für uns gilt es, nicht auf die Situation der anderen zu gucken und weiter unsere Hausaufgaben zu machen“, gibt Lemgos Trainer vor. „Wir werden versuchen, durch verschiedene Abwehrformationen Hannover vor Aufgaben zu stellen. Man hat gegen Wetzlar gesehen, dass wir nur zum Erfolg kommen, wenn wir das Tempo nutzen und einfache Tore machen.“

Das Hinspiel verloren die Lipper 26:31. Knackpunkt sei die Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit gewesen, als der TBV gar nicht ins Spiel kam und mit sich selbst haderte. Dieses Problem möchte Kehrmann von vornherein vermeiden: „Wir müssen vor allem Ruhe bewahren, müssen jeden Angriff für sich spielen und versuchen, über 60 Minuten das eine Tor besser zu sein.“