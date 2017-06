Projekt im Begegnungszentrum KastanienHaus am Wall in Lemgo – Gemeinsames Kochen soll Kontakt und Verständnis gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft dienen –

Lemgo. Das Begegnungszentrum KastanienHaus am Wall ist seit der Flüchtlingskrise 2015 ein Treffpunkt für Geflüchtete aus den unterschiedlichsten Krisengebieten, die sich regelmäßig im Sprachtreff treffen. Des Weiteren ist es Anlaufstelle für jugendliche Geflüchtete, die sich regelmäßig im Jugendzentrum treffen, um ein bisschen Abwechslung zu haben.

Das Projekt „Multikulinaria – über den Tellerrand… “ ist entstanden im Rahmen eines Kochprojektes Jung trifft Alt mit kochbegeisterten Senioren, die zusammen mit Jugendlichen im Rahmen der Jung- Alt Projekte im KastanienHaus am Wall zusammen kochen.

Gekocht wird bei diesem Projekt „ Multikulinaria- über den Tellerrand…“ noch bis Oktober – immer am 4. Freitag im Monat – zusammen mit verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Es sollen abwechselnd Gerichte aus den jeweiligen Herkunftsländern gemeinsam zubereitet werden – in jedem Monat ein Gericht aus einem anderen Land – und dann wird natürlich gemeinsam gegessen.

Das gemeinsame Kochen soll dem Kontakt und gegenseitigen Verständnis Menschen unterschiedlicher Herkunft dienen, Sprachbarrieren und Berührungsängste abbauen und so gleichzeitig die Integration fördern… und das geht am besten, wenn man etwas zusammen macht !

Das erste gemeinsame Kochen fand am 28.04.2017 in der großen Küche des intergenerativen AWO Begegnungszentrums KastanienHaus am Wall statt. Insgesamt 15 Personen, 6 Männer und 9 Frauen unterschiedlichen Alters aus vier verschiedenen Herkunftsländern, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und Deutschland, fanden sich zusammen, um gemeinsam zu kochen.

Beim ersten Mal wurde das syrisch-irakische Gericht „Beryani“ zubereitet. Basmatireis, geröstete Kartoffeln, Nudeln, Hähnchenbrustfilet, Gewürze aus dem Orient und Zutaten, wie geröstete Mandeln und Cashew Kerne, sorgten für interessante Gerüche und regten die Geschmacksnerven an.

Beim zweiten Kochevent gab es ein Gericht aus Afghanistan, gefüllte Teigtaschen – auf Afghanisch „Aschak“. Ende Juni treffen sich alle wieder zum dritten Kochtermin, an dem ein kurdisches Gericht zubereitet wird.

Während des Kochens und dem anschließenden gemeinsamen Essen bleibt aber auch genug Zeit für einen regen Austausch über die verschiedenen Lebenserfahrungen der Teilnehmenden.

Das Begegnungszentrum KastanienHaus am Wall wirbt mit diesem Projekt aber auch im Rahmen der AWO Kampagne „Nachbarschaft- zusammen geht mehr“ für weitere Freiwillige, die Lust haben, dieses Projekt zu unterstützen und mitzumachen.