Samstag, 12. August, 17 Uhr, Lemgo/Brake, Braker Mitte –

Lemgo/Brake. Kommenden Samstag lockt die Braker Mitte zum sechsten Mal mit der Nacht der langen Tische. Ab 17 Uhr wird die die Straße zwischen Sparkasse und „Zur Linde“ dann bis mindestens 24 Uhr komplett gesperrt bleiben. Dann ist genug Platz für so manchen Tisch und so manchen Stuhl an dem die Braker zusammen kommen können. Wie in jedem Jahr soll so die Gemeinde näher zusammengebracht werden. Das Mitbringen von eigenen Sitzgelegenheiten ist natürlich erlaubt, immerhin soll kein Platzmangel aufkommen.

Auch für gute Musik ist gesorgt. Von 17 bis 20 Uhr wird die Bläsergruppe „Damals“ alles geben. Danach übernimmt bis zum Schluss DJ Rüdiger. Essen und Trinken können die Besucher sich von Zuhause mitnehmen. Wer das nicht will, dem wird an einem Bierstand weitergeholfen und auch die Gaststätten sind in die Veranstaltung eingebunden. Organisiert wurde alles wie schon in den letzten Jahren vom Verein Leben in Brake der Unterstzützund von Sponsoren, Betrieben, Vereinen und Ehrenamtlichen bekommen hat.