„Nicht so viel überlegen!“

Warburg (ruko). Den Einstieg in die neue Serie hatten sich die „Roten Teufel“ des RSV Barntrup sicherlich anderes vorgestellt. Mit den Sportfreunden Warburg wartete eigentlich ein Gegner auf Augenhöhe auf die Dettmar-Elf und zumindest einen Punkt wollte man aus dem Süden Ostwestfalen-Lippe mit nach Hause nehmen, doch daraus wurde nichts. Der RSV musste in eine 0:1-Niederlage einwilligen.

Zumindest in Hälfte eins konnte der RSV seinen Ansprüchen gerecht werden. Ausgeglichen gestaltete sich der erste Spielabschnitt und die Gäste hatten zwei richtig gute Möglichkeiten durch Ingo Brand (13.), der allerdings verstolperte, und Tobias Neumann (21.) zu verzeichnen. „Die Dinger hätten eigentlich sitzen müssen. Wir sollten in solchen Situationen vielleicht weniger nachdenken, einfach draufhauen“, so Barntrups Sportlicher Leiter und Spieler Oliver Sölter, der auch die Vorwärtsbewegung seiner Mannschaft bemängelte: „Gerade in dieser Beziehung haben wir uns das Leben schwer gemacht. Wir haben dabei viel zu viele Ballverluste hinnehmen müssen und sind so in Konter gelaufen“.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber sichtlich immer mehr die Kontrolle auf dem Spielfeld. Dabei erreichten immer wieder lang nach vorne geschlagene Bälle Warburgs Stürmer Horly Ngouba Moudouhy, der für mächtig Aufruhr im Barntruper Deckungsverband sorgte. Irgendwie war es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Treffer für die Warburger fallen würde, doch der RSV durfte zunächst weiterhin auf einen Punkt hoffen. Diese Hoffnung wurde dann aber quasi in der letzten Spielminute zerschlagen, als eben Moudouhy zum alles entscheidenden Treffer in diesem Match traf.

Der nächste Spieltag:

Hochzeit vorverlegt

Nun heißt es Wunden lecken beim RSV nach der Auftaktniederlage, die die „Teufel“ am kommenden Sonntag aber schnell vergessen machen wollen, wenn es um 15 Uhr daheim gegen den SV GW Anreppen geht. „Mit Anreppen sind wir gut befreundet, dennoch, am Sonntag soll der SV bluten, denn wir müssen punkten, und das am besten dreifach, weil der SV für uns sicherlich ein Gegner in Schlagweite ist“, fordert Sölter. Die Barntruper dürften am Sonntag soweit komplett sein. RSV-Spieler Dennis Meier hat seine Hochzeit mit seiner Piera extra auf Freitag vorverlegt, damit seine Teamkameraden am Sonntag keine Auswirkungen der anstehenden Sause verspüren werden.

Der insider-Tipp: Der RSV muss und wird gegen Anreppen punkten. Drei Punkte sollten gegen den SV, der sein Auftaktspiel daheim mit 1:3 gegen Neuenbeken verlor, im Bereich des machbaren sein.