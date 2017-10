„Mitten im Leben wir sind“

Norddeutscher Kammerchor am Freitag, 20. Oktober um 19:30 Uhr zu Gast in St. Marien in Lemgo –

Lemgo. In der Kirche St. Marien wird der Norddeutsche Kammerchorunter der Leitung von Maria Jürgensen am Freitag, 20. Oktober um 19:30 Uhr verschiedene Vertonungen von Luther-Liedern zum Klingen bringen.

Im Fokus stehen dabei die Motetten „Vater unser im Himmelreich“aus den Cantiones sacrae 1620 des Komponisten Samuel Scheidt,

„Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen“ (op. 74, Nr. 1) von Johannes Brahms und „Mitten wir im Leben sind“ (op. 23, Nr. 3) von Felix Mendelssohn Bartholdy. Weitere Werke von Schütz, Homilius und Raphael schmücken das Programm aus.

An der Schwalbennestorgel wird Kantor Volker Jänig zu hören sein.

2005 von Maria Jürgensen gegründet, kann der Norddeutsche Kammerchor auf ein großes Repertoire zurückgreifen, das vom Frühbarock bis zur Moderne reicht. Zwei CD-Einspielungen, die das Schaffen der Komponisten Johannes Eccard und Melchior Franck darstellen, brachten dem Chor deutschland-weite Anerkennung.

Zuletzt wurde der Norddeutsche Kammerchor für das Franck-Porträt „Gehet hinin alle Welt“ mit dem ECHO Klassik-Preis 2015 ausgezeichnet.

Konzertkarten sind im Büro der MarienKantorei Lemgo und an der Abendkasse für € 15 (erm. € 5) erhältlich.