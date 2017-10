Otto trifft und fliegt

Lemgo (pame). Mit einer kämpferisch herausragenden Leistung konnte der Tabellenführer SG Bentorf/Hohenhausen II das Heimspiel gegen den TBV Alverdissen am Ende verdient mit 4:1-Toren für sich entscheiden.

Das Spiel begann keineswegs nach Plan für die SG. Bereits nach 6 Minuten geriet der Ligaprimus in Rückstand. Benjamin Quast traf per Freistöß für die Gäste aus Alverdissen. In der Folge brauchten die Hausherren eine Weile um diesen Schock zu verarbeiten. In der 24. Minute konnte SG-Stürmer Nils Otto egalisieren, ehe sich beide Mannschaften zur Halbzeitpause in die Katakomben verabschiedeten.

Der zweite Durchgang begann mit einem unnötigen Platzverweis für die Heimelf. Nachdem Nils Otto bereits in den ersten 45. Minuten die gelbe Karte gesehen hatte, erlaubte sich der SG-Akteur ein verbales Scharmützel und flog mit seiner zweiten gelben Karte an diesem Tag vom Platz (48.). Die Gäste aus Alverdissen witterten natürlich die Chance auf einen möglichen Dreier beim Tabellenführer. Doch Ben/Ho wusste auch in der Unterzahl ein großes Engagement an den Tag zu legen und machte es den Gästen sehr schwer. Innerhalb von drei Minuten konnte die SG die Partie letztendlich mit einem Mann weniger drehen, kam durch Frühsorger (55.) und Schmidt (58.) zu einer 3:1-Führung. Ein enttäuschter TBV-Trainer Markus Hein hätte sich unter den gegebenen Umständen wohl etwas mehr erhofft, doch seine Jungs „haben komplett den Faden verloren und stark abgebaut“, so der Kommentar Heins. Den Schlusspunkt der Partie setzte Dominik Schmidt mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag (69.). Letztendlich ein hochverdienter Erfolg des Tabellenführers, trotz knapp 40-Minütiger Unterzahl.

Berichte über die weiteren Spiele des 12. Spieltags in den Lemgoer Fußball-Kreisligen B in der aktuellen Ausgabe der Lippischen Wochenschau. Jeden Donnerstag im Zeitschriftenhandel, Kiosk und vielen Tankstellen erhältlich.