Pauls verteidigt seinen Titel

Extertal/Bösingfeld. Trotz z.T. widriger Laufbedingungen mit Regenschauern und Windböen ließen sich die 419 Starter beim Bösingfelder Brunnenlauf nicht die gute Laune verderben und ein ansonsten reibungsloser Ablauf machte die 12. Auflage trotzdem zu einer gelungenen Veranstaltung.

Peter Pauls (TV Lazy Tigers) verteidigte seinen Titel über 10 km in 33:48 min. Schnellste Läuferin auf dieser Distanz war Chloe Deaman (TV Lemgo) in 45:01 min. Den 5 Km Lauf konnten Jan Kerkmann (Vitalzentrum Sport) in 16:50 min. und Lokalmatadorin Rebekka Milewski vom ausrichtenden TSV Bösingfeld in 20:51 min. für sich entscheiden. In der Mannschaftswertung „5mal5“ wiederholte das „Vitalzentrum Sport“ seinen Sieg vom letzten Jahr. Auf der 5 km Walking-Distanz war Bernd Schwabedissen ( LG Oerlinghausen) mit 29:41 min. nur 2 Sekunden davon entfernt, die von ihm 2014 aufgestellte Bestzeit zu pulverisieren. In der Frauenwertung hatte Ursula Körner ( (LC 92 Bad Salzuflen) in 38:07 min. die Nase vorne.

Den Schülerlauf der weiterführenden Schulen über 2,5 km entschieden Daniel Funk (Gymnasium Barntrup,Kl.8b Rangers) in 10:00 min und Melanie Spieß (TV Jahm Welsede) in 11:19 min. für sich. Schnellste Mannschaft auf dieser Strecke waren die „Power Girls“ vom Gymnasium Barntrup. Die 1. Plätze auf der 1,5 km Distanz der Grundschüler sicherten sich Dario Lade in 6:04 min und Antonia Andrelowicz in 6:48 min.( beide GS Bösingfeld „die Besten“) Auch der Sieg in der Mannschaftswertung ging traditionell an „die Besten“ der GS Bösingfeld.

Vor „Hugo, der Maus“ im Ziel

Auch die Kindergartenkinder waren erfolgreich, denn sie schafften es bei der Mausjagd über 500m vor „Hugo, der Maus“ im Ziel zu sein wo sie ebenso wie die Läufer der Grundschulen stolz eine Medaille in Empfang nehmen konnten.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war Beate Milewski vom TSV Bösingfeld, die die 5 Km Strecke trotz ihrer MS Erkrankung mit ihrem Rollstuhl bewältigte.

Der Bösingfelder Brunnenlauf hat wieder einmal bewiesen, dass ein Volkslauf ein Event für die gesamte Familie sein kann, bei dem niemand ausgegrenzt wird. Wer sich einen weiteren Eindruck von der Veranstaltung machen möchte, kann sich zahlreiche Fotos auf der homepage des TSV Bösingfeld unter „Brunnenlauf 2017“ anschauen, auch detaillierte Ergebnisse sind dort zu finden.