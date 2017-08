Platz drei für das Komet Team

Tübingen. Beim „Bergfest“ der Triathlon Bundesliga Saison 2017 in Tübingen haben sich die Kometinnen vom TV Lemgo am vergangenen Wochenende den nächsten Podiumsplatz erkämpft. Nicht in Bestbesetzung angetreten, war der dritte Platz im dritten Saisonwettkampf das im optimalsten Fall erreichbare für das wieder international besetzte Lemgoer Team. Tabellenführer Buschhütten und Triathlon Potsdam, beide nominell stärker aufgestellt, wurden ihrer Favoritenrolle letztlich gerecht und belegten Platz eins und zwei im Tagesranking. In der Gesamtwertung konnten die Kometinnen ihren dritten Platz festigen und sogar bis auf einen Punkt auf das aktuell auf Rang zwei platzierte Team aus Witten aufschließen.

Kaidi Kivioja, 24-jährige Estin in Lemgoer Reihen, auf Rang sechs in der Tageswertung, Tamsyn Moana-Veale (Australien) auf Platz zehn und die kurzfristig eingesprungene Dänin Line Thams auf dem zwanzigsten Platz sorgten mit der Gesamtplatzziffer 36 für das erneute Topresultat der Kometinnen. Aber auch das Streichergebnis von Anna Schmidt (Rang 28 / nur drei von vier Starterinnen kommen in die Wertung) hätte für Lemgo im Tagesergebnis noch für Platz drei gereicht.

Nach 750 m Schwimmen im Neckar konnte sich zunächst nur die Australierin Moana-Veale in einer zehnköpfigen Spitzengruppe festsetzen. Doch mit der zweit- und drittbesten Zeit auf der 20 km Radstrecke führten Kaidi Kivioja und Line Thams, kurz vor dem Wechsel auf den fünf Kilometer Laufkurs durch die Tübingen Altstadt, eine achtzehn Frauen starke Verfolgergruppe noch an die Spitze heran. Aus dieser heraus holte sich die für Potsdam startende Emma Jackson mit der besten Laufzeit den Tagessieg, gefolgt von den deutschen Olympia-Starterinnen Anne Haug (Buschhütten) und Laura Lindemann (Potsdam).

Nächster Wettkampf in Grimma

„Nach unseren Aufstellungsproblemen im Vorfeld, haben wir uns in Tübingen fantastisch geschlagen“, ist Lemgo´s Teamleiter Bernd Wollbrink zuversichtlich auch in zwei Wochen, beim

nächsten Bundesligarennen in Grimma bei Leipzig, wieder vorne dabei zu sein. Die amtierende deutsche Meisterin Lena Meißner, die Vizemeisterin Anabel Knoll, Ozeanien-Champion Emma Jeffcoat werden, zusammen mit Tamsyn Moana-Veale, die Lippischen Farben in der Stadt an der Mulde vertreten.