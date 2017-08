Saisonauftakt in den Bezirksligen

Lippe (ruko). Auch für die lippischen Fußball-Bezirksligisten beginnt am kommenden Wochenende wieder der Ernst des Fußballerlebens.

Bezirksliga I

Dabei bestreitet der SC Bad Salzuflen in der Bezirksliga I sein erstes Saisonspiel beim BV Stift Quernheim. Die Badestädter, die am Donnerstag zunächst im Kreispokal beim TSV Schötmar ran müssen (Anstoß 19 Uhr), werden dabei auf Nico Zünd (Zahn OP), der wohl vier Wochen ausfallen wird, und auch auf Neuzugang Thomas Janzen verzichten müssen. Auch er wird aufgrund einer Schulterverletzung längere Zeit ausfallen. Zudem befinden sich Ackermann und Büker noch im Urlaub. „Zwar ist unser Kader groß genug, dennoch müssen wir aufgrund dieser nicht ungewichtigen Ausfälle am Donnerstag und Sonntag improvisieren,“ so SC-Trainer Miron Tadic, der mit seinem Team in dieser Serie wieder ganz oben mitspielen will. „Wir sehen uns aber nicht als Meisterfavorit. Es gibt vielleicht spielstärkere Mannschaft als uns, aber wir kommen übers Kollektiv und auch darüber lässt sich viel machen“, so Tadic weiter, der keinen Topfavoriten auf den Titel in der Liga ausmachen möchte: „Wir nehmen alle 16 Teams in der Liga sehr ernst, sollten aber in der Lage sein, jede dieser Mannschaften schlagen zu können“. Dazu gehört für Tadic natürlich auch der kommende Gegner Quernheim, den Tadic am Ende der Serie im oberen Tabellendrittel erwartet.

Westfalenpokal: Oberligist Beckum zu Gast

Am kommenden Mittwoch, 16. August, freuen sich die Salzufler auf das anstehende Match im Westfalenpokal. Um 18.30 Uhr wird der abgestiegene Westfalenligist und jetzige Oberligist SC

Roland Beckum zu Gast an der Waldstraße sein. Der SC gilt als der Favorit auf den direkten Wiederaufstieg. „Da hoffen wir natürlich auf zahlreiche Unterstützung von unseren Fans“, appelliert der SC-Trainer an die Salzufler Anhängerschaft.

Bezirksliga II

Lemgoer optimistisch

Der TBV Lemgo wird sein erstes Saisonspiel beim VfR Wellensiek bestreiten. Für TBV-Trainer Ediz Robin Tükmen ist Wellensiek mit Kaunitz einer der ganz heißen Mitanwärter auf den Titel. Den Titel, den wollen die Lemgoer, die sich immens verstärkt haben, auch, da machen sie keinen Hehl raus. Und die Hansestädter schauen optimistisch auf die neue Spielzeit. „Die Vorbereitung ist sehr zufriedenstellend verlaufen. Wir haben all unsere Möglichkeiten, wie beispielsweise einen Lacktattest, ausgenutzt. Das Team ist sehr fit und ich denke, wir haben in der Vorbereitung alles richtig gemacht. Kein Spieler hat irgendwelche muskulären Problem. Das unterstreicht, dass wir die Trainingseinheiten richtig dosiert haben“, so Türkmen, der vor dem Saisonauftakt in Wellensiek zunächst am Donnerstag um 19 Uhr daheim im Kreispokal gegen den RSV Barntrup ran muss. Den Pokal nehmen die Lemgoer sehr ernst. „Da wollen wir soweit wie möglich kommen, schließlich könnte bei einem Pokalgewinn dann im Westfalenpokal ein sehr attraktiver Gegner auf uns warten“, so der TBV-Trainer weiter, der am Donnerstag zu 95 Prozent mit dem Team spielen will, dass dann auch in Wellensiek auf dem Platz stehen wird. Als Türkmen in der vergangenen Saison interimsweise, erstmalig das Team der Lemgoer übernommen hatte, ging es für ihn auch in seinem ersten Match nach Wellensiek. „Damals haben wir nur knapp mit 1:2 verloren, haben dabei sehr gut gespielt. Diesmal wollen wir auch punkten“. Bis auf ein bis zwei Urlauber werden die Lemgoer komplett sein. Für die Heimspiele wünscht sich Türkmen, der ja auch das Amt des 1. Vorsitzenden bei der Fußball-Abteilung der Lemgoer bekleidet, dass wieder zahlreiche Zuschauer, wie schon in den Vorbereitungsspielen, die Mannschaft unterstützen. „Die Präsenz der Fans hilft uns ungeheuer weiter. Wir haben deshalb auch unser Vereinshaus neu gestaltet, damit sich unsere Gäste wohl fühlen“, so Türkmen.

Derby in Asemissen

Der TuS Asemissen hat gleich zu Beginn der Serie ein Derby zu bestreiten, der TSV Oerlinghausen ist zu Gast. „Da erwartet uns sicherlich eine harte Nuss und der TSV stellt in dieser Partie den Favoriten“, so TuS Co-Trainer Jens Böttcher, der am Sonntag auf einige Urlauber und Marcel Jablonski verzichten muss, der immer noch an seiner Verletzung am Kreuzband laboriert. Mit Julian Wigand, der vom TuS Leopoldshöhe kommt, konnten die Asemisser noch einen Last-Minute-Transfer über die Bühne bringen. Klassenerhalt das Ziel der Asemisser für diese Serie. „Alles andere wäre utopisch, schaut man wie die anderen Teams aufgerüstet haben“, weiß Böttcher, der heute mit seinem Team im Kreispokal um 19 Uhr beim TuS Lüdenhausen zu Gast sein wird. Auch der TSV Oerlinghausen hat im Kreispokal zu tun, wird am Donnerstag um 19 Uhr beim FC LaSi aufspielen. Der TSV will schnellst möglichst nichts mehr mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben. TSV-Trainer Thorsten Neubauer sieht seinen Klub keinesfalls als Kellerkind. „Letztendlich brauchen wir uns vor keinem Gegner in der Liga verstecken“, so Neubauer, der in Asemissen natürlich punkten will.

Bezirksliga III

Alle Spieler sind an Bord kann der RSV Barntrup vermelden, der am Sonntag bei den Sportfreunden Warburg zu Gast sein wird und am Donnerstag im Pokal beim TBV Lemgo kicken wird. „Mit Lemgo wartet ein richtiger Kracher auf uns und ich denke, wir werden in diesem Spiel nicht allzu viel Ballbesitz haben“, vermutet Barntrups Sportlicher Leiter und Spieler Oliver Sölter. Ob Keeper Jonas Meise, der sich eine Prellung an der Hand zugezogen hat, heute spielen wird, wird noch entschieden. Vielleicht soll er für das Spiel am Sonntag geschont werden. Daniel Schlingmann würde dann das Tor hüten. Gegen Warburg, die in der vergangenen Saison nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht abgestiegen sind, will RSV-Neutrainer Jörg Dettmar auf jeden Fall punkten. „Ich denke, Warburg ist ein Gegner in Schlagweite“, so Sölter.