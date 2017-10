Saisonfinale des AC Lemgo

Lemgo/Paderborn-Mönkeloh. Am Sonntag, 22. Oktober, führt der Automobilclub Lemgo e. V. im ADAC das ADAC Clubsport-Saisonfinale durch. Veranstaltungsort ist die ADAC Sicherheitstrainingsanlage in Paderborn Mönkeloh.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr bei hoffentlich schönem Wetter und bietet ein vielseitiges Tagesprogramm. Wettbewerbe, die in dieser Veranstaltung zur Durchführung kommen, sind der Slalom-Youngster-Cup und die Clubsport-Slalom-Meisterschaft des ADAC Ostwestfalen-Lippe, sowie der Pokal der Lippischen Landes-Brandversicherung in Detmold. Die dem Veranstalter bisher vorliegenden Anmeldungen lassen bereits Schlüsse zu, dass es ein sehr interessantes Starterfeld geben wird.

Zu Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmer des Youngster-Slalom-Cup in zwei Klassen an den Start rollen.

Gegen ca. 11 Uhr setzen die Klassen der „seriennahen“ Fahrzeuge das Tagesprogramm fort. Ab 14 Uhr folgen dann die „verbesserten“ Fahrzeuge der Klasse 3. Gefahren wird hier in Klassen unterteilt nach dem Hubraum der Fahrzeuge.

Teilnahme ist für Jedermann möglich

Den Schlussakt der Veranstaltung bilden die Fahrzeuge der gegen 16 Uhr startenden Youngtimerklasse. Diese Klasse ist für Young- und Oldtimer ab einem Fahrzeugalter von 20 Jahren und wird „auf Gleichmäßigkeit“ gefahren. Das bedeutet, dass der Teilnehmer seine im Probelauf gefahrene Zeit in der Wertung möglichst genau wieder erreichen muss. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Jedermann möglich. Die nötige Lizenz kann vor Ort erworben werden. Einen Schutzhelm sollte der Teilnehmer dabei haben, denn das Wort Sicherheit wird in diesem Sport großgeschrieben.

Ein Blick in die Starterliste lässt dem automobilem Gourmet das Wasser im Mundwinkel stehen. So werden am 22. Oktober sicherlich interessante „Sportgeräte“ verschiedenster Marken wie z. B. Subaru Impreza STI, Fiat 500 Abarth, Opel Kadett C-Coupe und viele andere in Aktion zu sehen sein.

Der Eintritt ist frei!

Für motorsportbegeisterte Zuschauer und die, die es noch werden wollen, ist das Fahrerlager während der Veranstaltung durchgehend geöffnet und ein Kontakt zu Mensch und Maschine jederzeit möglich – der Eintritt ist frei. Vom handfesten Frühstück über den Mittagsimbiß, Kaffee und Kuchen und andere Leckereien ist im Verpflegungsbereich alles zu haben.

Rennleiterin Claudia Schulte, Sportleiter Axel Mesch und alle Helfer vom Hexen-Team des Automobilclub Lemgo e. V. im ADAC freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer.

Ein herzliches Dankeschön möchte der Veranstalter bereits vorab an alle Sponsoren, Helfer und sonstige Beteiligten richten.