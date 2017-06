Tödlicher Verkehrsunfall

Fußgängerin in Lemgo verstirbt an der Unfallstelle auf dem Entruper Weg in Höhe des Sportplatzes – Kleinwagen vom Typ Seat Arosa ist flüchtig – Polizei bittet um Hinweise –

Lemgo. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr in Lemgo auf dem Entruper Weg in Höhe des Sportplatzes. Beim Überqueren der Fahrbahn wird eine 62-jährige Frau aus Lemgo von einem PKW angefahren und bleibt mit schweren Verletzungen im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Fahrer oder die Fahrerin des PKW flüchtet in Richtung Lemgo-Innenstadt. Noch während der Unfallaufnahme verstirbt die Frau an der Unfallstelle. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen PKW um ein kleineres, helles Fahrzeug handeln, das einen Frontschaden, insbesondere an einem Scheinwerfer aufweisen muss. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten in der Nacht bislang zu keinem Ergebnis. Allerdings deuten erste Ermittlungen von an der Unfallstelle aufgefunden Fahrzeugteilen auf einen PKW vom Typ Seat Arosa, älteres Modell hin. Die Polizei in Detmold bittet um Hinweise zu dieser Unfallflucht, insbesondere auf den Fahrer und Abstellort eines solchen PKW unter der Telefonnummer 05231 / 6090.