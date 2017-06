Sieg in Hannover

Hannover. Am vorletzten Spieltag der DKB Handball-Bundesliga holt der TBV Lemgo zwei Punkte in der niedersächsischen Landeshauptstadt bei der TSV Hannover-Burgdorf. Starke Torhüterleistung und der Wille zum Sieg brachten den TBV in Hannover in Führung und dies bewies die Mannschaft von Florian Kerhmann besonders in der zweiten Halbzeit.

Als erste Sieben schickte Trainer Florian Kehrmann auf die beiden Außenpositionen Tim Hornke und Tom Skroblien, im Rückraum ließ er Andrej Kogut, Azat Valiullin und Tim Suton ran. Am Kreis agierten Christian Klimek und Christoph Theuerkauf im Angriff-Abwehr-Wechsel und das Tor hütete Piotr Wyszomirski. Das erste Tor des Abends gehörte den Gästen nach zwei gespielten Minuten. Nach fünf Minuten gelang der Ausgleich durch ein Tor von Azat Valiullin. Zehn Minuten waren in der Swiss-Life-Hall Hannover gespielt und es stand 3:3. Beide Mannschaften kämpfen um den Ball. In der zwölften Minute dann die erste TBV-Führung durch Azat Valiullin zum 3:4. Zum fünften Tor des TBV Lemgo netzte Tim Suton hinter Martin Ziemer ein. Im Tempogegenstoß schloss sich Tim Hornke an uns so stand es nach 13 gespielten Minuten 3:6 für den TBV Lemgo, als Hannover die erste Auszeit nahm. Piotr Wyszomirski war gut in die Partie gekommen und glänzte mit starken Paraden. Auf Seiten des TBV Lemgo griffen nach 15 Minuten Lukas Zerbe und Anton Månsson mit in das Geschehen ein. Bei einem Stand von 7:8 parierte Jonas Maier einen Siebenmeter, für welchen er den Platz mit Piotr Wyszomirski kurzzeitig tauschte. Sechs Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit nahm Florian Kehrmann bei einem Stand von 10:10 seine erste Auszeit. Im Anschluss daran trat Jari Lemke auf die Platte und agierte als siebter Feldspieler. Mit einem 12:12 ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Die zweiten 30 Minuten begannen die gleichen Sieben wie zu Beginn der Partie. Der erste Angriff ergab das erste Tor zur erneuten Führung durch Tim Suton. Im Anschluss gelang Christoph Theuerkauf das 14. Tor gegen die Recken. Die TSV kam nicht in die zweite Halbzeit und so gelang dem TBV ein Drei-Tore-Lauf zum 12:15. Daraufhin nahm Jens Bürkle seine zweite Auszeit. Nach acht gespielten Minuten der zweiten Halbzeit stand es 13:15, durch einen verwandelten Siebenmeter durch Hannoveraners Caspar Mortensen. Nach 41 gespielten Minuten nahm Florian Kehrmann seine zweite Auszeit bei einem Stand von 14:16 für den TBV. Neu auf dem Feld zu dem Zeitpunkt war Patrick Zieker, der für Tom Skroblien in das Spiel eingreifen sollte. Zwölf Minuten vor Schluss stand es 19:21 für den TBV Lemgo durch Christoph Theuerkauf. In der 51. Spielminute hielt Piotr Wyszomirski einen sieben Meter und hielt die Recken damit auf Abstand bei einem Spielstand von 20:24. Nach einem Foul an Tim Suton versenkte Tim Hornke den Siebenmeter sicher hinter Malte Semisch im Tor. Fünf Minuten vor Schluss stand es 21:26 für den TBV Lemgo, als Hannover die dritte Auszeit nahm. Piotr Wyszomirski machte es den Recken schwer in Halbzeit zwei. Kurz vor Schluss als noch etwas mehr als eine Minute auf der Uhr stand, nahm Florian Kehrmann seine dritte Auszeit bei einem Stand von 23:26. Die Recken versuchten alles, um dem TBV Steine in den Weg zu legen. Doch auch mit einer 5 – 1 Abwehr schrecken die Recken den TBV nicht ab. Am Ende gehen die zwei Punkte mit ins Lipperland. 23:27 gewann der TBV Lemgo vor mehr als 200 mitgereisten Fans und machte damit einen enorm wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

TBV Lemgo: Wyszomirski, Maier, Månsson (1), Kogut (4), Theuerkauf (4), Hornke (8), Suton (6), Valiullin (3), Klimek, Zieker, Skroblien (1), Ramba, Lemke, Zerbe.