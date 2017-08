Ententanz am Lemgoer Wall

Scharen der Wasservögeln bevölkern zur Zeit den Teich auf dem Slavertorwall in Lemgo –

Lemgo. Beim Spaziergang rund um den Teich auf dem Slavertor-Wall sollte man seinen Blick nicht vom Boden nehmen. Groß ist die Gefahr, auf eine Ente oder zumindest auf einen ihrer zahlreich hinterlassenen Haufen zu treten. Geschätzt um die hundert Enten bevölkern den kleinen Teich am Wall. Schmutziges Wasser und ein verdreckter Weg hinter dem Teich bleiben da nicht aus. Vermutlicher Grund für die Enten-Invasion: häufige Fütterung durch Passanten. Trotz aufgestellter Hinweisschilder bezüglich gesundheitlicher Risiken für die Tiere belächeln viele die Warnungen nur und füttern munter weiter. Darunter leiden nicht nur die Tiere, der Teich droht zu kippen.

Mit oder ohne Kind und einer Tüte Futter zum Teich, etwas rascheln und schon kommen die süßen Federviecher angewatschelt. Es freut sich Groß und Klein, besonders wenn das Futter dankend angenommen wird und sich gleich eine ganze Horde auf die Krumen stürzen. Viele denken, sie tun den Enten damit einen Gefallen – aber das Gegenteil ist der Fall. Brot ist ohnehin für die Tiere nicht gut, eigentlich suchen die Enten am Grund des Wassers nach natürlichem Futter und ernähren sich von Wasserpflanzen und kleinen Tieren. Und das reicht ihnen auch dicke aus. Oft landet das im Überfluss mitgebrachte Futter nicht im Schnabel sondern treibt auf dem Teich und versinkt im Wasser. Nicht nur, dass schon dadurch das Wassser verschmutzt wird, durch die Überfütterung scheiden die Enten auch übermässig viel Kot aus und geben so dem Wasser den Rest. Im Ergebnis kann das dazu führen, dass das Gewässer biologisch vollständig kippt und zur Kloake verkommt.

Das bestätigt auch Rainer Heidemann von Forst und Grün Lemgo: Die Entenpopulation an einem Gewässer gehe grundsätzlich auf das Futterangebot zurück. Je mehr wir die Enten füttern, desto mehr lockt das weitere Enten an. Kot und Futterreste führen so zum Sauerstoffmangel, so dass sich Bakterien vermehren. Im schlimmsten Fall tödlich für die Enten..

Wahre Tierliebe ist also nicht die Fütterung, sondern das in Ruhelassen und Beobachten der Tiere in natürlicher Umgebung.