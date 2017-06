28. bis 30. Juli am Bielefelder Wahrzeichen –

Zeitreise an der Sparrenburg: Ritter und Burgfräulein, Gaukler und Musiker, Handwerker und Händler bevölkern vom 28. bis 30. Juli die Burganlage und lassen für die Besucher längst vergangene Tage wiederauferstehen. Bielefeld Marketing veranstaltet gemeinsam mit der Agentur Le Petit Festival das historische Spektakel mit Live-Musik, Schauspiel-Einlagen und Marktständen.Mit viel Liebe zum Detail lassen die Akteure die Vergangenheit lebendig werden und faszinieren so die Besucher. Unterhalb der Festungsmauern zeigt sich das Mittelalter aus der Sicht des Adels. Im Ritterlager erklingt Stahl auf Stahl. Der Geruch nach Kardamon, Anis und Koriander lockt die Besucher in die orientalische Welt. Das bäuerliche Quartier entführt in das einfache Leben.An den authentischen Marktständen zeigen Schmiede, Töpfer und Kerzenzieher ihre Arbeit. Besucher können den Akteuren dabei auch zur Hand gehen. Eine Falknerin mit ihren Greifvögeln, zahlreiche Musiker, Ritterkämpfe und Bogenschießen versetzen in vergangene Zeiten.Das ausführliche Programm zum Sparrenburgfest 2017 erscheint Anfang Juli. Tickets sind ab dann erhältlich in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Tel. 0521 516999, touristinfo@bielefeld-marketing.de) und online unter: www.bielefeld.jetzt/sparrenburgfest