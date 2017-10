Spielfrei am Wochenende

Hagen (ruko). Ein am Ende verdienten 33:29-Sieg fuhr die Lemgoer A-Jugend beim Tabellenletzten VfL Eintracht Hagen ein.

Jan Schwensfeger betreute an diesem Tag die HL A-Jugend, da Coach Christian Plesser mit den Lemgo Youngsters unterwegs war. Die Lemgoer fanden gut in die Partie, legten gleich or und führten zur Pause mit 16:13.

Auch nach dem Wechsel gab Lemgo weiterhin den Ton an, spielte sehr diszipliniert und führte bis zur 47. Minuten teilweise mit sieben bis neun Toren. In den letzten zehn Minuten des Matches wurde es aber für die Gäste nochmal eng, die nun viel zu hektisch abschlossen. Zudem stellte der Gegner auf doppelte Manndeckung um. Trotz allem, die Hansestädter behielten die Nerven und fuhren den Erfolg letztendlich ungefährdet nach Hause.

OWL-Derby am 28. Oktober

Nun folgt eine Pause für die Plesser-Jungs in der Liga. Die Lemgoer spielen erst wieder am Samstag, 28. Oktober, sind dann um 16.30 Uhr beim Ligaprimus TSV GWD Minden zu Gast. Auf dieses OWL-Derby freuen sich die Lipper immer besonders.

HB Lemgo: Mühlenstädt, Siepert, Essen; Janzen (1), Heinemann, Holznagel, Reitemann (1), Schalles (6/2), Rose (5), Prüßner (1), Hansen (8), Lutze (5), Louis (6).