Stark: Lemgo holt den Cup

Der TBV Lemgo hat die 29. Auflage des Casino Merkur Spielothek-Cups gewonnen. Die Mannschaft von Florian Kehrmann setzte sich im Finale 30:27 gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch.

Die erste Halbzeit startete ausgeglichen. Bis zum 10:10 blieb der TBV dran, auch wenn man gerade in der Anfangsphase Mühe mit Hannovers Kreisläufer hatte. Christian Klimek und Ilja Brozovic lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe und wurden von den Unparteiischen in der elften Minute gleich beide auf die Bank geschickt. Nur 30 Sekunden später kassierte auch Azat Valiullin eine Zeitstrafe, sodass Lemgo in Unterzahl agieren musste. Da Christoph Theuerkauf angeschlagen und Klimek bereits zweifach bestraft war, sprang Tim Suton als Kreisläufer ein. Der ein oder andere Fehlwurf und die durch die Zeitstrafen bedingte löchrige TBV-Abwehr führten dazu, dass Hannover zwischenzeitlich auf 11:14 wegziehen konnte. Doch Lemgo ließ sich nicht entmutigen und kam bis zum Pausenpfiff auf 14:16 ran.

Nach Wiederanpfiff legte der TBV einen Drei-Tore-Lauf hin und ging 17:16 in Führung, doch Hannover blieb dran. Beim Spielstand von 19:19 sah TBV-Trainer Kehrmann die Chance, das Spiel endgültig zu drehen und nahm bereits in der 39. Minute die nächste Auszeit. Lemgo gelang es, auf 22:19 wegzugehen, doch die „Recken“ ließen sich nicht vollends abschütteln und glichen zum 22:22 aus. Die Führung wechselte nun hin und her, bis sich schließlich der TBV durchsetzte und Hannover zu Fehlern zwang. Am Ende gewann Lemgo 30:27 und ging als Sieger des 29. Casino Merkur Spielothek-Cups vom Platz!

„Heute haben wir einfach eine ganz andere Leistung gezeigt als gestern“, so Kehrmann im Anschluss. „Ab 23. Minute haben wir super in die Deckung gefunden und am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die besser Abwehr gespielt hat. Wir wollten es vielleicht einfach ein bisschen mehr!“

TBV Lemgo: Johannesson, van den Beucken; Kogut (4), Guardiola (4), Ebner (2), van Olphen (3), Theuerkauf, Hornke (3), Hübscher (2) Suton (2), Lemke, Bartók, Valiullin (6), Klimek (3), Zieker (1).