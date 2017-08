„Traumschöne Melodien und herrliche Stimmen“ – So., 20. August, 19.30 Uhr, Stadttheater, Bad Salzuflen –

Bad Salzuflen. Das internationale Starensemble gastiert mit einer rasanten Musical-Show, die in den vergangenen Jahren bereits triumphale Erfolge feiern konnte, am kommenden Sonntag im Kur- und Stadttheater an der Parkstraße in Bad Salzuflen. „Stars. Hits. Live. Das Original“, hat die veranstaltende „Set Musical Company“ ihre Show überschrieben und verweist darauf, dass es ihr gelungen sei, den Erfolg der Show Jahr für Jahr zu steigern: „Traumschöne Melodien, herrliche Stimmen und himmlische Hits“ seien angesagt. Karten im Vorverkauf zu 34 bis 39,50 Euro gibt es an der Theaterkasse der Kurveraltung, Telefon 05222/952-909, und bei der Bürgerberatung im Rathaus.