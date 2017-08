Tausendquell Open Air

Musikfestival im Grünen – Sa., 19. August, ab 12 Uhr, Tausendquellpark, Paderborn –

Paderborn. Im Tausendquellpark zwischen Detmolder Straße und Herbert-Schwiete-Ring legen am 19. August 14 teils international bekannte DJs elektronische Musik auf. Auf zwei Bühnen kann das Publikum das hochkarätige Line-up genießen. Neben dem musikalischen Rahmenprogramm können sich die Besucher auf ein reichhaltiges Getränkeangebot und Foodtrucks der bekannten Paderborner Streetfood-Profis “Paderborn auf die Hand” freuen.

Von 12 Uhr mittags bis 23 Uhr legen internationale DJ-Acts der elektronischen Musik ihre Platten von House bis Techno auf – angeführt vom gebürtigen Hamburger “Doctor Dru”, der die weltweite Club-Szene mit seinem Hit “Juicy Fruit” aufmischte und den heute gängigen Begriff “Deep House” mit seinen Produktionen mitbegründet hat. Partys seines Musiklabels Jeudi Records finden bis heute regelmäßig in u. a. Amsterdam, Barcelona, Miami, Istanbul und Berlin statt.

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen ist für viele Zuhörer der Name “Larse” untrennbar mit 1LIVE verknüpft, moderierte er doch 15 Jahre lang die Kult-Sendung “1LIVE Klubbing”. Davon ausgehend entwickelte sich eine DJ-Karriere, die es in kürzester Zeit zu sehr viel Anerkennung auf internationaler Ebene schaffte: regelmäßige Bookings in Manchester, New York City, London, Athen und Amsterdam und eine besondere Würdigung durch Pete Tong vom BBC Radio One zeichnen den sympathischen Dortmunder aus.

Mit David Mayer, den Black Loops, Carlo und insbesondere Till von Sein sind gleich fünf Künstler vom Label “Clique” aus Berlin vertreten. Die musikalischen Exporte der Hauptstadt sind seit Jahren in Europa maßgeblich für die elektronische Musikszene und auch hier finden Künstler den Weg nach Paderborn, die sonst eher auf internationalen Bühnen tätig sind.

Den gebürtigen Paderborner Boj Angler hat die Musik mittlerweile nach Ibiza gezogen und mit Deep Down Under, Jonas Wüllner, Tension und Urban Techno Paderborn sind 6 DJs der lokalen Szene vertreten, was den Veranstaltern sehr wichtig war.

Tickets für das neue “Tausendquell Open Air” sind derzeit noch für 19 Euro zzgl. Gebühren erhältlich unter www.tausendquell.ticket.io – außerdem bei „Ticket direct“ in der Königstraße, dem „Sputnik“ in der Imadstraße und bei „Bodypoint“ am Frankfurter Weg. Außerdem sind gebührenfreie VVK-Tickets erhältlich im Büro des AStA der Universität Paderborn (montags bis donnerstags 10:30 bis 14 Uhr). Das Kontingent an günstigen Early-Bird-Tickets ist bereits vergriffen.