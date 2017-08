TC BW Halle trumphiert

Neuer Deutscher Mannschaftsmeister 2017 ist Blau-Weiss Halle

HalleWestfalen. Der 8. und vorletzte Spieltag in der 1. Tennis-Point Bundesliga der Herren brachte am Sonntag (13. August) die Entscheidung über die Titelvergabe: Neuer Deutscher Mannschaftsmeister wurde der TC Blau-Weiss Halle, der vor 3.200 Zuschauern auf eigener Anlage Allpresan Rochusclub Düsseldorf mit 4:2 (3:1) besiegen konnte. Die Ostwestfalen führen mit 14:2 Punkten als Spitzenreiter die Tabelle an und können am letzten Spieltag, Sonntag, 20. August, als spielfreies Team vom Tabellenzweiten Grün-Weiss Mannheim nicht mehr eingeholt werden. Die Badener traten heute beim Titelverteidiger Badwerk Gladbacher HTC an und gewannen mit 4:2, können jedoch mit einem Punktekonto von 10:4 Blau-Weiss Halle nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängen.

„Es ist die sportlichste Meisterschaft“, so Halles Teamchef Thorsten Liebich, „denn die Liga ist so ausgeglichen wie noch nie. Entscheidend für uns war, dass wir einen breit aufgestellten Kader hatten und in den entscheidenden Situationen hatten wir das siegbringende Momentum.“ Beispielhaft steht für das GERRY WEBER-Team, das mit dem Gewinn dieser Deutschen Meisterschaft nach 1995, 2006, 2014 und 2015 in 20 Jahren Bundesliga den fünften Titel gewinnen konnte, der gebürtige Frankfurter Tim Pütz. Zwar wird der 29-jährige Tennisprofi auf der ATP-Weltrangliste nur auf Position 466 gelistet, doch in der Liga ist er in dieser Saison der erfolgreichste Haller Spieler. Mit 5:1-Einzelerfolgen und acht Siegen im Doppel, addiert zu einer 13:1-Gesamtbilanz, avancierte er zum besten Bundesliga-Spieler des Jahres. Großes Lob für den Mannschaftsmeister 2017 gab es auch von Seiten Robert Hampes, der als Vorsitzender des Bundesauschusses des Deutschen Tennis Bundes die Siegerehrung vornahm und zugleich Präsident des Westfälischen Tennis-Verbandes ist.

„Der TC Blau-Weiss Halle ist der Vorzeigeverein nicht nur Ostwestfalen, sondern des gesamten Verbandes geworden. Neben der Bundesliga-Mannschaft sind noch weitere 34 Teams am Spielbetrieb beteiligt“, so Hampe, „und wenn man weiß, dass von den über 600 Mitgliedern ein Drittel Kinder und Jugendliche sind, dann stimmt hier die Vereinsarbeit.“ Zufrieden war auch Gerhard Weber, der seit 1985 1. Vorsitzender des Tennisclubs ist und unter dessen Ägide der Clubaufschwung begann. „Ob wir Meister werden oder nicht, ist nicht so entscheidend. Für mich ist wichtig, dass unsere Profimannschaft ein Teil des Clubs ist und wir mit unseren Leistungen die Zuschauer begeistern können“, so Weber, der sich demzufolge in dieser Saison bei vier Heimspielen über 12.900 Zuschauer auf der Anlage an der Weststraße freuen konnte.

Auch wenn die Gäste aus Düsseldorf nicht mit ihrer besten Formation angereist waren, trat das ein, was ihr Teamchef Detlev Irmler vorher schon angekündigt hatte: „Wir wollen Paroli bieten.“ Und in der Tat war es dann auch so.

Dies gilt insbesondere für den an Nummer eins spielenden 25-Jährigen Mats Moraing (ATP 301) und für den niederländischen Doppelspezialisten Matwe Middelkoop (ATP-Doppelranking 59), der sich im Einzel gut präsentierte. Er gewann den ersten Satz gegen Jeremy Jahn (ATP 201) und seine Präsenz war spielbestimmend. Allerdings brachte er sich im zweiten Durchgang nach einer längeren Diskussion derart aus dem Rhythmus, das der 25-jährige Jahn die Konzentrationsschwäche nutzte und fortan in den folgenden beiden Sätzen mit 3:6, 6:3, 10:8 den ersten Punkt auf dem Weg zum Titelgewinn beisteuern konnte. Die 2:0-Führung besorgte der Spanier Daniel Munoz de la Nava mit einem 6:4, 6:2 über Tim Schönenberg.

Geradezu eine Lehrstunde erteilte Tim Pütz im Duell gegen den 11 Jahre jüngeren Spanier Alejandro Davidovich. Der 18-jährige Junior kam mit der Empfehlung eines Junioren-Wimbledonsiegers, doch dieser Titel schien an diesem Tag eine Bürde für ihn zu sein: Um 13.51 hatte Tim Pütz einen 6:0, 6:1-Sieg erspielt und zu diesem Zeitpunkt war der Titelkampf entschieden. Denn bereits mit einem 3:3-Gesamtresultat war den Ostwestfalen der Gewinn der Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der deutsche Davis Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (ATP 54) mit Mats Moraing (ATP 301) auseinanderzusetzen, der gegen die Haller Nummer eins ein großes Spiel ablieferte.

Irgendwie war aber auch bei Struff die Konzentration weg, denn angesichts des Titelgewinns genehmigten sich seine zuvor siegreichen Teamkollegen auf der Tribüne schon das erste Bier. Am Ende gewann in zwei Sätzen der 25-jährige Düsseldorfer mit 6:3, 7:6(6), doch es sollte nicht der einzige Punktgewinn bleiben. Im anschließenden Doppel sorgte das Rochusclub-Duo Mats Moraing/Tom Schönenberg mit einem 6:3, 6:3-Zweisatzsieg über Jan-Lennard Struff/Lennart Zynga für eine 2:3-Resultatsverbesserung. Doch das war es dann auch für die Gäste aus der NRW-Landeshauptstadt. Die Paarung Tim Pütz/Enrique Lopez-Perez benötigte zwar drei Sätze gegen Middelkoop/Davidovich, schrieb aber mit einem 6:7(5), 6:3, 10:4-Erfolg ein 4:2-Schlussergebnis und somit für ihr Team die fünfte Deutsche Mannschaftsmeisterschaft fest.

Spieltag • Sonntag • 13. August 2017 • 11.00 Uhr

Blau-Weiss Halle – Allpresan Rochusclub Düsseldorf 4:2 (3:1)

Struff, Jan-Lennard (GER/ATP 54) – Moraing, Mats (GER/ATP 301) 3:6, 6:7(6)

Munoz de la Nava, Daniel (ESP/414) – Schönenberg, Tom (GER/1416) 6:4, 6:2

Jahn, Jeremy (GER/201) – Middelkoop, Matwe (NED/1207) 3:6, 6:3, 10:8

Pütz, Tim (GER/466) – Davidovich, Alejandro (ESP/558) 6:0, 6:1

Struff/Zynga, Lennart – Moraing/Schönenberg 3:6, 3:6

Pütz/Lopez-Perez, Enrique – Middelkoop/Davidovich 6:7(5), 6:3, 10:4

Zuschauer: 3.200

ATP-Rangliste 07. August 2017

Übrige Resultate:

Blau-Weiß Aachen – Deutsche Öl und Gas Rot-Weiss Köln 3:3 (2:2)

Zuschauer: 500

Blau-Weiß Krefeld – Kurhaus Lambertz Aachen 2:4 (2:2)

Zuschauer: 1.200

Badwerk Gladbacher HTC – Grün-Weiss Mannheim 2:4 (2:2)

Zuschauer: 1.120

Gesamtbesucher: 6.020 Zuschauer

Spielfrei: TC Weinheim

Tabelle

Spieltage Sätze Matches Punkte

Blau-Weiss Halle 8 70:43 33:15 14:2 Grün-Weiss Mannheim 7 60:46 24:18 10:4 Kurhaus Lambertz Aachen 7 58:43 25:17 9:5 Allpresan Rochusclub Düsseldorf 7 53:49 22:20 7:7 Blau-Weiß Krefeld 7 51:54 21:21 7:5 Deutsche Öl und Gas Rot-Weiss Köln 7 46:51 19:23 6:8 TC Weinheim (A) 7 44:56 17:25 6:8 Badwerk Gladbacher HTC (DM) 7 47:54 18:24 4:10 Blau-Weiß Aachen 7 33:66 13:29 1:13

DM = Deutscher Mannschaftsmeister 2016

A = Aufsteiger

Nächster Spieltag: 9. Spieltag • Sonntag • 20. August 2017 • 11.00 Uhr

Kurhaus Lambertz Aachen – Allpresan Rochusclub BL-Team

Grün-Weiss Mannheim – Blau-Weiß Aachen

Badwerk Gladbacher HTC – Deutsche Öl und Gas Rot-Weiss Köln

TC Weinheim – Blau-Weiß Krefeld

Spielfrei: Blau-Weiss Halle